El Govern va donar a conèixer el Pla d’inici del curs escolar 2021-2022 en l’actual context de pandèmia, que suposarà que tots els centres educatius comencin el proper 13 de setembre les classes de forma presencial. Entre les principals novetats, destaca el canvi de mesures als patis, on es podran reunir els alumnes d’un mateix grup bombolla sense mascareta. En el cas d’interactuar amb un altre grup, sí que l’hauran de portar.

Per altra banda, els estudiants amb pauta completa no s’hauran d’aïllar encara que siguin contacte estret. «Adaptem les mesures, no les relaxem». Així es va expressatr el conseller d’Educació, Josep González Cambray, en roda de premsa amb el titular de Salut i la portaveu del Govern, Patrícia Plaja. Es mantindran les principals mesures, amb l’ús de la mascareta i l’organització en grups bombolla. Aquest fet facilita la traçabilitat dels possibles positius que es donin, i per tant, permet una gestió precoç dels casos i dels seus contactes.Això sí, es permetrà l’entrada dels pares a les escoles i també l’adaptació a P3 i a P4. Aquestes mesures estaran vigents tot el primer trimestre.

En el cas dels menjadors i el transport escolar, es mantenen les mesures que ja hi havia, igual que passa amb les colònies, on es fixa el protocol establert. Pel que fa a les entrades i sortides dels centres, aquestes seran esglaonades i cada centre les dissenyarà a la seva manera en funció del tipus d’equipament. En aquest interval temporal no es preveu que els centres hagin de prendre la temperatura als estudiants.

Extraescolars, a l’octubre

El protocol també recomana iniciar les extraescolars a l’octubre, amb 10 alumnes per grup i màxim de 15 si l’espai permet mantenir les distàncies de seguretat.

Les festes escolars es podran fer amb presència de les famílies sempre en espais exteriors, sense aglomeracions i amb distància, mascareta i recomanació que les persones estiguin vacunades.

El conseller va posar de manifest la importància de la vacunació per aturar la propagació del virus, i va anunciar que els departaments d’Educació i Salut van adreçar a finals de setmana una carta a les famílies demanant que vacunin als fills a partir dels 12 anys.

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, es va fixar l’objectiu d’administar dos milions de vacunes al setembre i, la meitat d’aquestes, als adolescents.