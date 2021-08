La davallada del ritme de vacunació contra la covid-19 d’aquest estiu ha obligat al Departament de Salut a prendre mesures per tal de facilitar les dosis a la població. És per això que s’han impulsat campanyes sense cita prèvia a diversos punts de la geografia catalana i també a la Regió Sanitària de Girona. Malgrat tot, els nivells d’immunització encara no són els esperats, tal com constaten sanitaris a les xarxes socials.

El president del Col·legi de Metges de Girona, Josep Vilaplana, va alertar dissabte en una piulada que «és molt important que tota la població de 12 a 40 anys es vacuni massivament, els nivells actuals en aquests grups d’edat estan molt lluny de ser els recomanables».

De fet, segons dades de Salut Pública, la pauta de vacunació entre els més joves encara és massa baix. Concretament a Girona, el total de joves de 16 a 35 anys amb la pauta completa no arriba a la meitat. I el percentatge de la població de 35 a 44 anys és de poc més del 50%. La situació a la resta de Catalunya és similar, tot i que una mica millor. És per això que el president del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, Jaume Padrós, també va expressar dissabte en una piulada que «la gent adulta que es volia vacunar per responsabilitat i solidaritat ja ho han fet» i va demanar tant al govern català com espanyol que «facin accions a favor de la discriminació positiva com fan altres països: restauració, oci, cultura...». Aquesta declaració responia una piulada de l’EAP de Vic, en què lamentaven que hi ha moltes persones que no es presenten a la cita de vacunació malgrat tenir-la concertada.

L’aplicació d’un passaport covid-19 per entrar a establiments, tal com demana Padrós, és una mesura pionera a França i que altres països com Portugal i Itàlia també han adoptat. L’hostaleria catalana, de moment, està dividida sobre les restriccions per a no vacunats, tal com avançava recentment ACN. El president del Gremi de Restauració de Barcelona, Roger Pallarols, opina que es tractaria d’una bona opció per controlar futures onades. Des del Gremi d’Hotels de Barcelona, en canvi, es mostren contraris a la instauració d’aquesta mesura.

Menys de 100 dosis en un dia

D’altra banda, si el ritme de vacunació ja és més lent de l’esperat, durant els caps de setmana s’accentua. Segons el darrer balanç de dades, diumenge només es van posar 91 dosis a la Regió Sanitària de Girona: 7 de primeres i 84 de segones. Per potenciar la vacunació, les jornades sense cita prèvia segueixen actives a diversos punts. Demà i divendres n’hi haurà a Ripoll, des de demà fins dijous a Sant Antoni de Calonge i avui, dijous i divendres, a Blanes. Per altra banda, avui a la tarda encara es pot anar al Palau de Fires de Girona sense cita.

Una altra iniciativa de Salut és apropar la vacunació als municipis. És per això que la població de Sant Feliu de Guíxols, Castell d’Aro, Sta Cristina o Platja d’Aro-S’Agaró poden demanar hora per anar-se a vacunar avui a l’antiga nau Agglotap de Sant Feliu de Guíxols. Paral·lelament, el CAP de Caldes de Malavella i el consultori de Llagostera també promouen mesures per motivar la població a vacunar-se.

Ahir el conseller de Salut va alertar que «en les properes setmanes i mesos ens juguem molt per poder encarar la tardor de la millor manera possible». També es va mostrar optimista i espera que aquest setembre s’administrin dos milions de dosis, tal com es va fer al juliol.

«Durant tot l’agost ho hem tingut tot a punt, i ara també: és clau aconseguir-lo per guanyar terreny a la pandèmia; si aconseguim el màxim nombre de persones vacunades, li posarem més difícil al virus» va dir Argimon abans d’enumerar algunes xifres de vacunació on encara hi ha molt marge de millora. Per últim, Argimon també va demanar «prudència» per a les properes setmanes, tot i la millora de la situació epidemiològica, força similar a la de fa un any.

La pauta completa de la població no arriba al 70%

El 66,4% de catalans tenen la pauta completa i el 71,7% té almenys una dosi. Per franges amb la pauta més baixa, destaquen el grup d’edat d’entre 12 i 15 anys, en què hi ha un total de 343.953 persones de les quals 160.765 (47%) encara no han iniciat la vacunació, 39.078 (11%) ja tenen la pauta de vacunació completa, i 144.110 tenen administrada una primera dosi. Al grup d’entre 16 i 19 anys hi ha un total de 319.173 persones de les quals 103.444 (27%) encara no han iniciat la vacunació, 170.683 (53%) ja tenen la pauta de vacunació completa, i 45.046 tenen administrada una primera dosi. I pel que fa al grup d’entre 20 i 29 anys hi ha un total de 708.390 persones de les quals 287.046 (41%) encara no han iniciat la vacunació, 349.162 (49%) ja tenen la pauta de vacunació completa, i 72.182 tenen una dosi.