La Regió Sanitària de Girona va registrar ahir nou noves defuncions per coronavirus. És la xifra més alta de víctimes mortals comptabilitzades en més de quatre mesos, quan se’n van notificar 15 el 3 d’abril. Amb aquestes, el total de morts a la demarcació s’enfila ja fins a les 2.228 des de l’inici de la pandèmia, de les quals 1.185 s’han produït a hospitals o centres sociosanitaris, 282 en residències, 179 en domicilis i 582 no estan classificades per falta d’informació.

La xifra d’ahir no significa, però, que totes aquestes defuncions hagin tingut lloc en un sol dia, sinó que el recompte oficial de Salut s’ajusta a mesura que van arribant notificacions de les funeràries. Si analitzem la retrospectiva diària, el 22 d’agost és quan n’hi ha hagut més, amb un total de quatre. D’altra banda, l’endemà se’n van sumar tres.

Si s’analitza el perfil de les darreres defuncions, en les últimes dues setmanes han mort 24 gironins per coronavirus. D’aquests, més de la meitat tenia més de 80 anys i tres quartes parts eren homes. Cal recordar que, tal com va avançar Drets Socials la setmana passada, el brot d’un geriàtric a Sant Joan les Fonts ha provocat la defunció d’usuaris d’edat avançada.

D’altra banda, el nombre d’hospitalitzats va baixar, però els crítics van augmentar considerablement ja que ahir n’hi havia cinc més de registrats. D’aquesta manera, el total ja frega la quarantena. Respecte al nombre de casos, ahir se’n van notificar 55, un 36% menys tenint en compte que durant el cap de setmana es fan menys proves diagnòstiques.

Finalment, els indicadors de contagi van seguir a la baixa però es continuen situant per sobre de la mitjana catalana. El risc de rebrot es va situar en 221 punts. Salt continua amb l’índex més elevat de Catalunya per segona setmana consecutiva.