El Govern celebra aquest dissabte les primeres jornades de treball. Tal com han confirmat a l'ACN fonts de l'executiu, la cita tindrà lloc a la Garrotxa, on es desplaçaran el president, Pere Aragonès, i tots els consellers i conselleres per reunir-se al llarg del dia per preparar el nou curs polític i valorar els primers 100 dies de mandat. Es tracta d'un dels acords entre ERC i Junts per millorar la coordinació del Govern, així com per llimar les diferències estratègiques. Faltaran només 10 dies per la represa de la taula de diàleg amb la Moncloa. Al Consell Executiu s'hi sumaran els números dos de cada departament, a més dels secretaris generals.

ERC i Junts van acordar a l'inici de la legislatura constituir diversos mecanismes per coordinar-se, des de nivell governamental fins als partits i grups parlamentaris. S'espera que aquestes jornades de treball de l'executiu se celebrin dues vegades l'any.

Quan acabi la sessió del dissabte -no hi faran nit-, s'oferirà una compareixença de premsa.