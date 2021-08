La Generalitat aconsella una velocitat màxima de 30 quilòmetres per hora per passar els peatges un cop retirades les barreres. Com ja s’aplica als usuaris del TeleTac, els conductors que a partir de les 00.00 hores d’aquest dimecres travessin les estructures dels peatges de les autopistes de la Generalitat que passaran a ser gratuïtes hauran de circular a baixa velocitat per evitar possibles incidents. La recomanació del Govern també seria aplicable per als pròxims mesos a les altres dues autopistes de l’Estat que es liberalitzen, l’AP-7 i l’AP-2.

Mentrestant, la Generalitat té previst aprovar avui una obra d’emergència per al desmantellament dels peatges a les autopistes C-33 i el tram nord de la C-32, en què s’inclourà la conservació de les dues vies, mentre es resolen els serrells judicials que pengen sobre aquesta qüestió. La previsió és que les estructures dels peatges troncals d’aquestes dues vies –dos a la C-32 Nord i un a la C-33– estiguin completament desmantellades abans de finals d’any i que els peatges secundaris a les diferents entrades i sortides de la C-32 Nord s’eliminin durant el primer semestre del 2022.

Els conductors tindran l’obligació de passar per les bocanes a una velocitat màxima de 30 quilòmetres per hora mentre s’eliminen els extrems de les platges de peatges, abans de desviar el trànsit per permetre’n l’eliminació definitiva.

Dubtes amb la vinyeta

Mentrestant, el president Pere Aragonès descarta aplicar la vinyeta només a Catalunya. «És una possibilitat que pot estar sobre la taula en un futur però hauria de tenir unes condicions. Hi ha d’haver igualtat de tracte», va afirmar en una entrevista a Els Matins de TV3, i va reclamar que es corregeixi el dèficit històric en infraestructures per part de l’Estat.