L’alliberament dels peatges suposarà un nou impediment perquè el projecte de la Generalitat d’allargar la C-32 fins a Lloret de Mar es materialitzi. Així ho assegura el portaveu de la Plataforma Aturem la C-32, Jordi Mora, que en declaracions a aquest diari va valorar positivament la fi de la concessió. «Feia temps que estàvem expectants perquè arribés aquest dia», va explicar Mora. Segons el portaveu, el projecte d’allargar la C-32 fins a Lloret està molt vinculat a la concessió. Ara que s’ha acabat, el portaveu augura que «difícilment la Generalitat posarà els 100 milions que la concessionària havia d’invertir en aquest projecte».

Mora assegura que, fins ara, totes les propostes de millora d’infraestructures que la Generalitat preveia aplicar a la zona «estaven condicionades al fet que s’aprovés aquesta ampliació». En un «tot o res» que el portaveu qualifica de «xantatge al territori», el Govern català els va proposar altres millores de transport, com ara fer un carril bici i arreglar l’estat de les altres carreteres, tot plegat sempre lligat a l’aprovació del projecte d’allargar l’autopista. La Generalitat ha presentat fins a tres projectes per ampliar la C-32 que la plataforma ha rebutjat per considerar que tenen un impacte ambiental massa elevat pel territori.

Aquest projecte està aturat als jutjats a instància del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per incompliment de la Llei del Canvi Climàtic, entre altres irregularitats.

En aquest sentit, la plataforma insisteix que el que cal no és fer més carreteres, sinó «canviar el model per promoure el transport públic, començant per Blanes i Lloret, que té una connexió quasi inexistent». Ara per ara, «estan obligant la gent a agafar el cotxe», rebla.

A favor de la gratuïtat

En tot cas, la plataforma és partidària que el manteniment de les carreteres a partir d’ara es pagui a través dels pressupostos de les administracions competents. «Ara que es començarà a cobrar l’impost del CO2, podrien utilitzar-lo pel manteniment d’aquestes carreteres, i seria una manera de racionalitzar els recursos», conclou.