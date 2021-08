Les institucions gironines han presentat les conclusions d'un estudi que assenyala com a "prioritari" la construcció de cinc nous accessos i completar-ne tres més a l'AP-7, per tal que pugui assumir l'increment de trànsit a partir d'aquest dimecres. El president de l'Àrea de Territori de la Cambra, Àlex Gilabert, assenyala els de Girona Sud i Figueres Oest com els més necessaris, a més de completar els de la Jonquera, Vilademuls i Fornells de la Selva. Tot plegat per tal d'evitar que l'autopista passi a ser una "via lenta".

Tant la Cambra com la Diputació demanaran reunir-se amb la ministra de mobilitat, Raquel Sánchez, per exposar-li les conclusions de l'estudi.