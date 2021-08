Aquest dimecres Olot Cultura obre les inscripcions per fer-se membre de la Societat Anònima 2021-22. L’abonament és vàlid des de setembre del 2021 fins a l’agost del 2022 i tothom qui ho desitgi el pot adquirir.

Un dels avantatges de formar part de la Societat Anònima és el descompte de com a mínim un 25% en el preu de les entrades dels espectacles i concerts organitzats des de l’àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Olot. Un altre avantatge és la compra preferent de les entrades uns dies abans no es posin a la venda al públic en general. D’aquesta manera els membres de la Societat poden assegurar-se una bona butaca. Els membres del col·lectiu també compten amb descomptes a les projeccions de Cineclub Olot, activitats exclusives (i secretes) per als membres, converses privades amb artistes, visites guiades personalitzades a les exposicions i tertúlies pre o post funció.

Donar-se d’alta de la Societat Anònima val 25 euros. Els menors de 25 anys i també els que fan teatre o música tenen una tarifa reduïda de 5 euros. Cal fer-ho a través d’Internet. Comprant entrades per a quatre dels espectacles més cars ja s’amortitza el cost de fer-se membre de la Societat Anònima. En el cas dels Menys de 25 anys i Jo faig teatre/música s’amortitza amb una sola compra.

200 persones beneficiades

La Societat Anònima d’Olot Cultura es va estrenar el setembre de l’any passat, amb l’objectiu d’estimular i premiar el consum de cultura dels socis. La iniciativa vol reconèixer la fidelitat del públic que consumeix productes culturals i animar-ne de nou a interessar-s’hi. Durant tots aquests mesos més de 200 persones han aprofitat els avantatges de formar-ne part.