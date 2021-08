Les entrades per a algunes de les activitats de Festes del Tura, que tindran lloc del 4 al 8 de setembre a Olot, es podien reservar de manera gratuïta a partir d’ahir a les 10 del matí. Concretament, van sortir els tiquets per als actes de la faràndula i els concerts familiars. La web habilitada per aquesta funció va tenir problemes informàtics, fet que va comportar que desenes d’usuaris mostressin la seva indignació a través de les xarxes socials. Les entrades pel ball dels gegants, el seguici i la presentació del nou gegant Tim van ser les més sol·licitades i es van esgotar en poc més d’una hora.

El mateix Ajuntament, a través del Twitter oficial de les Festes del Tura, va informar del col·lapse informàtic. «Ànims! Ens en sortirem!», apuntava també la piulada.

«No és normal que digui entrades disponibles i després, un cop a dins, que el termini ha finalitzat! Vergonyós!», apuntava un usuari. «Col·lapse com si fos culpa dels usuaris? Que pot ser, però serà que tenen por de quedar-se sense entrada tot i estar a punt a les 10.01 del matí», deia un altre.

Avui més entrades disponibles

Tot i això, avui dimarts es podran reservar les entrades per a la resta d’activitats programades per Festes del Tura, que són principalment els concerts. A més, també es posaran a disposició totes les entrades dels espectacles de la faràndula que hagin quedat lliures o que s’hagin retornat.

El sistema de reserva d’entrades de les Festes del Tura també permet alliberar tiquets fins al moment abans de l’acte. Per això, des de l’organització també han explicat que si algú s’ha quedat sense entrada, té la possibilitat de dirigir-se a la taquilla del recinte minuts abans de l’inici de l’acte per saber si hi ha entrades lliures.