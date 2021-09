passen els primers cotxes sense peatge. Durant la tarda d’ahir les sortides de peatge de l’AP-7 en el tram gironí van començar a iniciar els treballs per alliberar les vies, però les barreres van començar-se a aixecar entre la tarda i durant la nit a tots els trams catalans de l’AP-7, així com del tram nord de la C-32 i la C-33, i tot plegat sense ajuda de cap operari. A molts punts de Catalunya moltes entitats van celebrar la mesura amb concentracions. A la província de Girona, un grup de veïns de Sant Julià de Ramis va fer una concentració per celebrar l’aixecament de les barreres.