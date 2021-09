La retirada de part dels carrils de peatge va provocar ahir a la tarda nombroses retencions a l'AP7, i va afectar també a l'autovia A2 i la carretera C-65. Segons el Servei Català de Trànsit, hi va haver cues en els dos sentits de la marxa a causa del tall de carrils per tal d’efectuar l’aixecament de les barreres dels peatges, que van començar a treure's ahir abans de les 12 de la nit. En concret, les retencions es van produir als voltants de les sis de la tarda, afectant principalment la zona que comprèn la circulació des de Riudellots de la Selva fins a Vilablareix. Al seu torn, la C-65 es va veure condicionada per les retencions que es derivaven de l'autopista i l'autovia. Segons Trànsit, aquestes actuacions també es van dur a terme en altres parts de l'autopista i no van tenir cap conseqüència, mentre que les carreteres del sud de Girona sí que es van veure afectades per l'important encreuament de vies.

Així, els peatges de les autopistes AP-7, AP-2, C-32 nord i C-33 han quedat anul·lades aquest dimecres. Acaben d’aquesta manera les concessions d’Acesa i Invicat, les dues empreses del grup Abertis, en un procés que suposarà la pèrdua d’uns 800 llocs de treball. La supressió de senyalitzacions comportarà unes obres que es prolongaran entorn de sis mesos i que costaran uns 7,5 milions d’euros a l’erari català. Durant el procés de desmantellament de les barreres, la velocitat de pas serà de 30 quilòmetres per hora. El manteniment de les autopistes rescatades s’assignarà als pressupostos i suposaran uns sis milions d’euros anuals.

L’alliberament dels peatges de les autopistes AP-7 Tarragona-la Jonquera i AP-2 Saragossa-el Vendrell suposarà un estalvi per als usuaris que arribarà als 515 milions d’euros anuals amb els més de 13 milions de desplaçaments actuals. Tot i això, amb l’augment del trànsit previst, l’estalvi arribarà fins als 752 milions d’euros anuals, segons fonts del Ministeri de Transports.

Un efecte col·lateral de l’eliminació de peatges serà la pacificació de la N-2 del Maresme com a conseqüència del traspàs de trànsit a l’autopista i actuacions urbanístiques que pretenen transformar la carretera actual en un carrer interurbà, amb semàfors, rotondes i carrils bici. El Govern preveu destinar 120 milions d’euros a aquestes actuacions. Un altre efecte indirecte serà la revalorització d’immobles a la franja costanera del nord de Barcelona. La proposta del Govern que l’Estat rescati en dos anys totes les vies de pagament catalanes (l’autopista de Sitges, la de Manresa o els túnels de Vallvidrera i el Cadí) tindria també un efecte immobiliari dràstic a les zones limítrofes si es portés a terme. Amb l’anul·lació de peatges d’aquest 1 de setembre s’alliberen en total 477 quilòmetres d’autopista de peatge: 262 quilòmetres de l’AP-7 i 215 quilòmetres de l’AP-2.

El manteniment de la C-33 i C-32 costarà 8,4 milions

La Generalitat ha adjudicat aquest dimarts el manteniment de la C-33 i C-32 Nord, vies ràpides de titularitat del Govern que aquest dimarts acaben la seva concessió i deixaran de tenir peatge, a la Unió Temporal d’empreses (UTE) formada per Sorigué, Comsa i Innovia Coptalia per un valor de 8,4 milions d’euros. En la roda de premsa després de la primera reunió del consell executiu després del parèntesi estival, la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, va indicar que la Generalitat «descarta qualsevol sistema de pagament que obligui només els catalans a pagar pel manteniment d’aquestes vies, mentre a la resta de l’Estat se segueixi circulant gratuïtament».

Aquest contracte, vigent fins a març de l’any que ve, inclou el manteniment i control dels 130 quilòmetres corresponents a la C-32 Nord, la C-33, les connexions amb la carretera N-II i diversos brancs de connexió de la C-32, així com el desmuntatge de les cabines dels peatges, va indicar Plaja. La portaveu va dir que la fi dels peatges en aquestes carreteres i a les autopistes AP-2 i AP-7 suposaran «un alleujament» per a la ciutadania i empreses catalanes i va criticar el «dèficit històric d’inversió de l’Estat a Catalunya», que «ha obligat el país a haver de construir les seves vies ràpides a través de peatges». «El manteniment, és clar, l’hauria d’assumir el Govern de l’Estat, que acumula un dèficit històric i vergonyós» va dir.