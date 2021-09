Les farmàcies tenen prou subministrament de tests d’antígens per detectar la covid-19 després que la venda de les proves a Espanya hagi caigut per tercera setmana consecutiva.

Segons l’informe de seguiment de la venda en farmàcies d’aquests test d’autodiagnòstic, que elabora la consultora de salut IQVIA, la demanda ha seguit caient després del màxim assolit la setmana del 26 de juliol a l’1 d’agost.

Del 16 a el 22 d’agost es van vendre 424.770 unitats d’antígens a les farmàcies i l’estoc disponible és d’1,6 milions de tests, de manera que de mantenir-se aquest nivell de vendes l’estoc existent cobriria la demanda dels propers dies.

Segons l’informe de IQVIA, referit a la setmana 33 (del 16 al 22 d’agost), Catalunya continua sent la comunitat amb més venda de test d’antígens, concentrant un 24 per cent del total de les adquisicions fetes a Espanya.

A Catalunya, la segueix Andalusia amb el 18,4% i la Comunitat de Madrid, 11,4%; Comunitat Valenciana, 9,8% i Galícia, 9%.

Navarra i la Rioja concentren les vendes més baixes.

Les proves d’autodiagnòstic de la covid-19 es poden comprar sense recepta a qualsevol farmàcia de l’Estat. Tots els autotests porten les instruccions, que s’han de complir escrupolosament. Si el resultat del test d’antígens és positiu cal quedar-se a casa, aïllar-se i posar-se en contacte amb el 061 o el CAP, que notificarà el positiu. La persona rebrà una cita per fer-se una PCR o un test d’antígens que certifiqui el contagi. Només les proves que supervisen les autoritats sanitàries són vàlides per poder confirmar la infecció per covid-19.

Igualment, un resultat negatiu no eximeix de continuar portant la mascareta i seguir les mesures de distància.