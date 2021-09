L’Associació Espanyola d’Advocats de Família (AEAFA) va alertar ahir que algunes parelles divorciades estan anant ja als tribunals per les seves discrepàncies a l’hora de vacunar els seus fills contra el coronavirus de cara a l’inici de curs escolar.

Segons aquesta associació, lletrats de diferents punts d’Espanya han interposat demandes de jurisdicció voluntària per dirimir aquesta qüestió davant la impossibilitat dels pares d’arribar a un acord. Des d’AEAFA s’apel·la «al consens entre les parts» pel «benestar dels nens i les nenes» per no haver de recórrer a la Justícia, cosa que podria retardar fins a un any la decisió sobre vacunar o no els menors.

La dilatació d’aquest procés es deu al fet que no existeix jurisdicció especialitzada en Família, Menors i Discapacitat a Espanya, denuncia l’associació, que assenyala que aquests casos s’haurien de resoldre en un «termini raonable», de 15 o 20 dies, amb una «compareixença immediata i resolució «perquè» no es posi en risc la salut de ningú».

Els advocats recorden que la vacunació afecta la pàtria potestat dels menors i en cas de desacord en pares divorciats, tots dos hauran d’acudir al jutjat per dirimir la controvèrsia, cosa que també es podria produir en parelles casades.

Excepció als 16 anys

Sobre aquest assumpte, l’associació subratlla que els adolescents de 16 o més anys tenen capacitat per acceptar o rebutjar les vacunes, però els nens i les nenes de 12 a 15 anys necessiten l’acompanyament i consentiment dels pares o tutors legals.

En cas que ambdós pares conservin la pàtria potestat del menor i discrepin, el Govern apunta que «la vacunació de la covid-19 ha de considerar-se a aquests efectes com una vacunació de calendari oficial, ja que la seva indicació ha estat establerta per les autoritats sanitàries».

«Els serveis sanitaris, si entenen que aquesta decisió comporta riscos extraordinaris a l’adolescent, per les seves circumstàncies clíniques individuals i la situació de risc d’exposició a virus, poden sol·licitar una decisió judicial», indica l’executiu.

Progrés de la vacunació

A Catalunya, segons el darrer balanç, el 54,8% d’adolescents de 12 a 15 anys ja té almenys una dosi i el 14,8%, la pauta completa. El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, va posar de manifest dilluns la importància de la vacunació per aturar la propagació del virus, i va anunciar que els departaments d’Educació i Salut van adreçar a finals de setmana una carta a les famílies demanant que vacunin als fills a partir dels 12 anys.

Per part seva, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, va ressaltar que en l’inici de curs d’enguany hi ha una eina per abordar la pandèmia que fa un any no hi era i per la qual s’ha d’apostar: la vacunació. «En les properes setmanes i mesos ens juguem molt per poder encarar la tardor de la millor manera possible» va emfatitzar el conseller per marcar-se un objectiu principal: arribar a administrar al setembre dos milions de vacunes. En concret, un milió a la població d’entre 12 i 18 anys i un milió a les persones que encara no tenen pauta completa de vacunació.

Argimon va argumentar que aquesta fita numèrica va ser assolida al juliol i és assumible al setembre: «Durant tot l’agost ho hem tingut tot a punt, i ara també: és clau aconseguir-lo per guanyar terreny a la pandèmia; si aconseguim el màxim nombre de persones vacunades, li posarem més difícil al virus i l’escola esdevindrà encara més segura», va dir Argimon abans d’enumerar algunes xifres de vacunació on encara hi ha molt marge de millora.

Per últim, Argimon també va demanar «prudència» per a les properes setmanes. De fet, Argimon va recordar que, a diferència del curs passat, ara els grups amb major incidència són els dels joves que ara iniciaran l’escola, l’institut, la universitat o la feina.

El comitè de vaga del 112 denuncia Ferrovial a Inspecció

El comitè de vaga del 112 ha denunciat l’empresa Ferrovial a Inspecció de Treball per manca d’informació i obstrucció de tasques dels representants dels treballadors en el marc de la vaga indefinida iniciada fa deu dies. El comitè de vaga ha acusat l’empresa de no proporcionar les dades de dimensionament de personal diari dels centres de Zona Franca i Reus per comprovar que no s’estan vulnerant els drets dels empleats. Segons el comitè, es tracta d’una «estratègia per posicionar els treballadors en contra del comitè de vaga». Malgrat que els serveis mínims són del 85%, el comitè de vaga es mostra satisfet del seguiment de la vaga i reitera que no s’aturaran fins que la Generalitat «reconegui el conflicte laboral» i aporti solucions. Els treballadors van començar una vaga indefinida fa deu dies.