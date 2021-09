Barreres amunt, barreres avall. Uns vehicles s’aturen, i els altres només han d’afluixar perquè van equipats amb el RondaGI, que en unes hores quedarà obsolet i que els permet passar sense parar-se i evitar aquest tràmit. A Salt, la sortida de Girona-Sud de l’AP-7 va carregada de cotxes, furgonetes i camions durant l’últim dia de vida de bona part dels peatges a Girona i a Catalunya. Es respira un ambient de feina, poc festiu; més aviat de presses i d’escepticisme que no pas de conviccions absolutes. Els usuaris saben que l’endemà no s’hauran d’aturar al peatge, però tenen clar que d’alguna manera «l’acabarem pagant entre tots, perquè tot es paga», com la dita popular no escrita que augura que «algun dia ens faran pagar per respirar».

La rotonda de Salt que fa de porta d’entrada a l’autopista no para d’absorbir vehicles. És una constant anada i vinguda que provoca algun incident puntual a la infraestructura on hi ha totes les cabines de peatge, com ara l’home gran que ha aturat el vehicle i es dirigeix a peu i pel mig del peatge cap a les oficines -tenen les persianes abaixades- per demanar assistència. Encara es veuen armilles taronges d’algun operari que apareix i torna a desaparèixer uns segons després darrere d’alguna de les màquines. Sembla que tot es va solucionant. «Anava a PortAventura i just en arribar al peatge el cotxe m’ha avisat que el motor estava a punt de trencar-se», explica Sònia Vivolas, que s’espera pacient amb la filla en un racó apartat del voral. El taxi no hauria de trigar a arribar, i la grua ja s’ha avançat i es comença a endur el cotxe. Vivolas, però, es pren la desventura amb humor, i explica que no sol fer servir l’autopista massa sovint, i que quan ho fa n’aprofita el tram gratuït. Amb tot, admet que pels que l’usen assíduament és una «molt bona notícia». «Quan vaig agafar les entrades no sabia això dels peatges, i mentre veníem cap aquí pensava que avui pagaríem autopista i que demà de tornada m’ho estalviaria», explica Vivolas, que ve de Celrà.

En canvi, molts conductors que hi passen tenen motius de sobres per fer-ho: «Hi passo quasi cada dia», explica Ramon Carreras, que es coneix molt bé les autopistes catalanes: «Faig servir molt l’AP-7 fins a Figueres, la C-33 i la C-32», indica, i és el més escèptic de tots. No s’acaba de creure que aquest anunci «històric» es faci realitat: «crec que aquesta nit treuran un Reial Decret i que tot això se n’anirà en orris. No crec que ho permetin, amb la quantitat de temps que fa que això hauria d’estar lliure...», opina. En tot cas, les alternatives, tant si són la vinyeta, un nou peatge o en un impost nou, no seran «barates» pels ciutadans, i afirma que «se l’empescaran d’alguna manera per continuar pagant».

Sigui quin sigui el nou mètode que s’acabi escollint, la solució «s’ha d’aplicar a tot Espanya», afirma. «No pot ser que paguem aquí i que de València cap avall sigui tot autovia: si hem de pagar, que paguem tots», conclou. En tot això, només hi veu un avantatge: «no ens haurem d’aturar», però fins i tot amb això guarda certs recels, perquè alerta que «caldrà veure si faran un bon manteniment de la via». Sebastià Toboso és de Roses i va amunt i avall de Girona a Barcelona. «Ja m’està bé, però personalment no ho noto perquè pràcticament sempre hi passo per motius laborals», indica. La bona nova li sembla «bé», però té clar que «si no ho paga un ho pagarà l’altre, perquè les autopistes són molt costoses de fer i de mantenir». Per això creu que caldrà esperar «a veure què passa», perquè «això ho podran mantenir uns mesos, però a mi no m’estranyaria que d’aquí a uns mesos tornés a sortir una concessió a una nova empresa», assenyala.

Mil euros en peatges

Això sona més a un «fins després» que no pas a un «adeu, fins mai més». El més optimista és Jordi Comas, que circula amb moto i que també és un usuari «expert» de l’autopista, i n’aprofita tant el tram gratuït gironí per treballar com la resta de trams catalans fins a Tarragona i Barcelona a escala particular. De fet, han fet comptes i calcula que anualment es gasten uns mil euros en autopistes. «Les filles competeixen amb bicicleta per tot Catalunya i ens hem de moure molt», indica, i és per això que celebra la fi de les concessions. «Es notarà molt econòmicament i amb el temps que triguem, l’autopista és més segura que l’eix transversal». Per Comas, la solució ideal seria la vinyeta. «Amb un pagament ja podríem fer-la servir els cops que volguéssim i hi ha un manteniment», apunta. «Si hi passa el Ministeri, crec que la qualitat de l’asfalt no serà tan bo com ara».

Albert Parés passa molt sovint pel tram gratuït de Girona fins a Fornells de la Selva, i la majoria de vegades és per motius laborals. També té clar que «per un lloc o altre ho acabarem pagant, està claríssim, no deixarà de ser gratuït d’un dia per l’altre, no em crec gaire de les coses que diuen», subratlla. La millor solució? «Que tinguéssim peatges gratuïts i lliures en igualtat de condicions amb altres comunitats autònomes», considera. I també hi ha qui la notícia el deixa prou indiferent: «No em sembla bé ni malament, perquè no hi solc passar gaire, només pel tram gratuït», exposa Agustí Pou, que creu que «d’entrada estarà bé, però ho pagarem, tot i que segurament més barat». A un dia de la fi d’una etapa, els dubtes sobre el futur de les autopistes segueix essent pura predicció. Aquest ha estat un matí amb molta congestió, i una de les incògnites és, precisament, si l’aixecament indefinit de les barreres provocarà un col·lapse o si les previsions es quedaran només en això, en previsions.