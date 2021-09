Les institucions gironines van presentar ahir les conclusions d'un estudi que subratlla la importància d’adaptar l’AP-7 a les necessitats de mobilitat en lloc dels trams de pagament, un cop s’hagin aixecat les barreres dels peatges. El president de l'Àrea de Territori de la Cambra, Àlex Gilabert, va assenyalar la necessitat de construir cinc nous accessos i de completar-ne tres més en el tram d’autopista de les comarques gironines per assumir l’increment del trànsit a la via, com a mínim, d’un 15%. Des de la Diputació de Girona, tenen previst concertar una reunió amb la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, per presentar-li les conclusions de l’informe i les seves peticions per a l’autopista, de la qual l’Estat en té la titularitat.

«Cal més permeabilitat», demanava Gilabert. «Les entrades i sortides de l’autopista segueixen una lògica que no és la de la mobilitat», afegia. Per això, les mesures que proposa l’estudi busquen reduir els quilòmetres «inútils» de distància entre vies secundàries i enllaços, fomentar l’ús del transport públic i implementar una logística «més racional». «Es tracta de tenir una mobilitat intel·ligent», concretava Gilabert.

Propostes de millora

La principal línia d’actuació proposada és la creació de cinc accessos nous al llarg del tram que va de la Jonquera a Maçanet de la Selva. Els nous enllaços, situats a Campmany, Figueres Oest, Medinyà, Eix Transversal i Tordera, han d’aportar un plus d’accessibilitat a la xarxa viària territorial. A Barcelona, de mitjana, l'autopista té una sortida cada 5,4 quilòmetres, mentre que a les comarques gironines, aquesta distància augmenta fins als 7.

D’altra banda, també es preveu completar tres enllaços parcials. En primer lloc, el de la sortida 1, la Jonquera-Nord, que, tot i estar prevista i projectada, no s’ha executat mai. En segon lloc, l’enllaç de Vilademuls i l’entroncament amb l’N-II, i, en tercer lloc, la sortida de Fornells de la Selva, en tots els sentits. Finalment, el pla pretén remodelar sis de les sortides existents per contribuir a minvar la congestió i per millorar l’accessibilitat territorial. Entre les que consideren «més prioritàries» hi ha la de Girona Sud, que permet anar a Bescanó. I és que aquest punt és un dels més saturats, malgrat que «el peatge fa de regulador», segons Gilabert. Miquel Noguer va anunciar que totes aquestes propostes es presentaran al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i que la Diputació demanarà en les pròximes setmanes poder concertar una trobada amb la ministra Raquel Sánchez.

Pronòstics de trànsit

Les previsions d’augment de la circulació per l’AP-7 són d’un 15%, segons aquest estudi, tot i que càlculs avançats pel Ministeri estimen que en alguns trams es podria arribar a duplicar el trànsit. Quan una via de peatge s’allibera, existeix un període de transició (conegut com a ramp-up), temps en què els usuaris triguen a assabentar-se dels beneficis d’utilitzar aquesta via i decideixen fer-ho. Per tant, el creixement del trànsit de l’autopista, a llarg termini, se situarà en un interval entre el 20% i el 25%.

Aquest increment vindrà generat per tres bandes: el creixement natural de la mobilitat que experimenta el sector del transport de carretera any rere any, el trànsit que circulava per altres vies alternatives i gent que no feia aquest viatge per carretera. Cal tenir en compte que aquest augment de la demanda no serà homogeni a tot arreu. Hi haurà trams, com el del nord, en què el creixement s’espera que sigui força major, ja que les condicions de les vies alternatives són de poca qualitat i estan molt congestionades. En canvi, al tram sud l’increment pot ser menor per l’existència de l’A-2 com a via alternativa. L’estudi no es veu capaç de fer una estimació precisa de la caiguda del trànsit a l’N-II, que situa al voltant d’un 15% i un 25%.

La província és el tram de l’AP-7 que suporta més trànsit. Al pas per la ciutat de Girona es calcula que hi circulen més de 75.000 vehicles diaris. Durant l’any 2018, l’últim del qual se’n tenen dades completes, la Intensitat Mitjana Diària (IMD) de l’AP-7 a les comarques de Girona era de 40.592 vehicles i un 27% de vehicles pesants. Per la seva banda, l’N-II presenta uns volums inferiors, però destacables per ser una via convencional, amb 21.925 vehicles diaris i un 10% de vehicles pesants.

La fi de la concessió

Les institucions gironines també es van mostrar preocupades pel recompte del trànsit a les autopistes a partir d’avui, ja que fins ara se n’encarregava l’empresa concessionària, Acesa. «Seria bo tenir les dades dels propers dies, no sabem si estaran disponibles», demanava Jaume Fàbrega, president de la Cambra de Comerç de Girona. «No tenim clar que passarà amb la senyalització», afegia Gilabert. En principi, s’haurien de canviar diversos rètols de la carretera. De moment, només saben que l’Estat pagarà a Acesa perquè es faci càrrec del manteniment de manera provisional abans no l’adjudiquin a una altra empresa.

«En clau gironina»

Els impulsors de l’estudi van voler remarcar que es tracta d’un informe «de part», pensat i redactat exclusivament en «clau gironina». En els últims mesos han organitzat quatre taules de debat per donar veu a tots els sectors de la demarcació implicats: l’àmbit del transport, les cambres de comerç gironines, organitzacions sectorials i col·legis professionals, i representants de les administracions locals. Alguns dels eixos de les reunions van ser la sostenibilitat, la seguretat viària, la millora de la permeabilitat de l’AP-7 i el nou paper de l’N-II.

Sostenibilitat

«No volem un consum que sigui contrari a la mobilitat sostenible», avisava Gilabert. «Volem una mobilitat ben planificada» per «fer el mínim recorregut i la mínima contaminació». En la mateixa línia, Noguer demanava ser un exemple de sostenibilitat. «No podem permetre que l’AP-7 es converteixi en una infraestructura no sostenible», assegurava. Alhora, feia una crida a «l’ús racional» i la «prudència»: «No ens podem llançar tots demà a l’autopista». L’estudi ha detectat 649 establiments situats a l’AP-7 i l’N-II, majoritàriament bars, restaurants i serveis al transport, que patiran l’impacte de la gratuïtat de l’autopista. «Des de la Cambra hem d’intentar que aquesta afectació sigui en positiu», explicava Gilabert.

La Cambra de Comerç, en col·laboració de la Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG) i Asetrans, amb el suport de la Diputació de Girona han elaborat aquesta estratègia de futur pel corredor viari que formen l’AP-7 i l’N-II/A-2, i la seva integració amb la resta de la xarxa de carreteres de la demarcació, a partir de la supressió dels peatges a l’autopista. En l’acte de presentació de les conclusions de l’estudi, celebrat ahir a Can General, a Aiguaviva, hi van participar Miquel Noguer, president de la Diputació de Girona; Jaume Fàbrega, president de la Cambra de Comerç de Girona; Àlex Gilabert, responsable de l’Àrea d’Ordenació del Territori de la Cambra de Girona i president d’Asetrans; Jordi Xargay, diputat del Servei de Xarxa Viària de la Diputació de Girona; Eduard Ayach, vicepresident de FOEG i d’Asetrans, i Josep Pinsach, alcalde d’Aiguaviva.

Empresariat i Diputació volen que la gratuïtat de l’AP-7 no sigui «excusa» per oblidar l'N-II i que el pagament per ús sigui homogeni arreu. Les institucions gironines temen que es paralitzin els projectes pendents a la Nacional. «Encara continua sent necessari que l’N-II sigui desdoblada», advertia Gilabert. «El corredor viari a l’àmbit de Girona només pot funcionar correctament amb dues vies de gran capacitat», conclou l’estudi.