Després de més d’un any sense sortir al carrer a causa de la pandèmia, la faràndula olotina es retrobarà amb el públic els dies 5 i 6 de juny. S’han previst quatre balls a la plaça Major: dos el dissabte 5 de juny i dos el diumenge dia 6. Tot i això, com que no tothom podrà veure-la de manera lliure, totes les figures dels barris d’Olot que habitualment participen en la cercavila d’inici de Festes del Tura es podran visitar de manera gratuïta al pati de l’Hospici.

Hi haurà més d’una vintena de figures entre les quals el Drac, el Conill i el Pollastre del Carme, els Gegants de La Caixa, de Sant Cristòfor, els de Sant Miquel, el Porc i el Xai, en Clam, o altres elements com l’àguila i el bou de Sant Ferriol.

L’exposició es podrà veure a partir del diumenge 5 de setembre i s’allargarà fins al diumenge següent, dia 12.

Una faràndula centenària

La faràndula d’Olot és el conjunt de figures pròpies de tot el municipi: els Gegants, el Cap de Lligamosques, els Cavallets i els Cabeçuts. Aquesta faràndula només es pot veure junta un cop a l’any, per Festes del Tura, mentre que per Corpus surten a ballar els Gegants i el Cap de Lligamosques. Les figures, la més antiga de les quals, el Gegant, està documentat des del segle XVI, han estat modelades per reconeguts escultors locals.