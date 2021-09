Les dades epidemiològiques de la Regió Sanitària de Girona segueixen millorant gradualment. Una xifra que evidencia aquest progrés és el nombre de casos setmanals. Segons l’informe diari publicat per Salut Pública, en una setmana el nombre de nous positius ha baixat un 25%, tenint en compte que del 14 al 20 d’agost es van notificar 1.266 casos i del 21 al 27, 962 -és la dada més recent, ja que els resultats de les proves tarden dies a confirmar-se. Una altra novetat és que després de setmanes a l’alça, el nombre de positius torna a baixar del llindar de 1.000 en set dies.

Seguidament, el percentatge de positivitat també va seguint una tendència a la baixa. Tot i que encara es manté per sobre del 5%, la setmana passada gairebé era del 8% i, en fa dues, del 9%.

Seguidament, un altre indicador que també ha baixat és el risc de rebrot, que ha passat de 277 a 211 punts en set dies. La davallada és més pronunciada si es té en compte l’índex de fa dues setmanes, que marcava els 357 punts. La taxa de reproducció del virus, que avalua la capacitat de contagi d’un infectat, registra una taxa de 0,83, quan la setmana anterior era de 0,86. Finalment, la incidència de casos acumulada de l’última setmana és de 109,07 per cada 100.000 habitants i la dada anterior era de 143,54.

Descens per localitats

D’altra banda, si tenim en compte la situació de la pandèmia per àrees bàsiques de salut, destaca la davallada de casos a Salt, Girona 2-Can Gibert del Pla i Sant Feliu de Guíxols en comparació a la setmana passada. A Salt s’han detectat 77 casos menys, a Girona 2-Can Gibert del Pla, 38 menys i, finalment, a Sant Feliu de Guíxols, 34 menys.

Si tenim en compte el creixement de positius, Palamós i Roses és on més han pujat tot i que ho ha fet en menys de 20 casos.

Respecte a la resta de dades d’ahir, destaca que la pressió assistencial tant a planta com a l’UCI va baixar. Concretament, hi havia cinc ingressats i un crític menys. No es va produir cap nova defunció i els casos van augmentar un 165% respecte al dia anterior.

El ritme de vacunació també va créixer i dilluns es van posar 2.645 noves dosis.

A Catalunya, com a principal novetat, es van baixar dels 1.000 casos diaris per primera vegada aquesta onada. Seguidament, hi havia catorze pacients crítics menys ingressats a les UCIs a causa de la covid-19. Els hospitalitzats també van baixar i ahir n’hi havia 1.121 (-31). Es van notificar nou morts i el total de defuncions des de l’inici és de 23.390. El 5,42% de les proves en la darrera setmana ha donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies passa de 219,25 a 210,27, mentre que a 7 dies baixa de 92,44 a 86,90.

Espanya suma 194 defuncions i més de 7.000 positius

Espanya va registrar 7.767 positius de covid-19 i 194 defuncions des de dilluns. D’aquesta manera, la xifra d’infectats des de l’inici de la pandèmia el març del 2020 és de 4.855.065 i la de víctimes és de 84.340, amb una incidència acumulada a 14 dies de 233,75 infeccions per cada 100.000 habitants, 8,43 punts inferior les últimes 24 hores. Andalusia encapçala els contagis en els últims 7 dies amb 7.297 casos, seguida per Madrid (7.185) i Catalunya (5.228). Des de l’inici de la pandèmia, Catalunya és on més contagis s’han acumulat amb 893.045 casos, seguida per Madrid.