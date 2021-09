La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, va assegurar ahir que el futur model de pagament per l'ús de les autopistes serà «homogeni territorialment» un cop es decideixi.

Ho va dir en una roda de premsa que va realitzar aquest dimarts al costat del peatge de l'AP-7 a la Roca de Vallès, a la qual també van assistir la delegada de Govern a Catalunya, Teresa Cunillera; el secretari general d'infraestructures, Sergio Vázquez, i el director general de carreteres, Javier Herrero.

Sánchez va recordar que la liberalització de les autopistes era una de les promesa de Govern a l'inici de la legislatura i va explicar que el Govern treballa per posar en marxa el nou sistema de tarifació per ús.

Un sistema que «en cap cas serà assimilable ni tindrà res a veure amb la idea de peatge tal com es coneix», va assegurar la ministra.

«Serà un sistema públic, just i homogeni territorialment, que no produeixi greuges» entre territoris, com va admetre que passava fins ara amb les autopistes catalanes.

En tot cas, va assegurar que serà un sistema de pagament per ús en què haurà de ser qui contamini qui financi el manteniment de les autopistes, que anirà a càrrec de l'Estat però que el Govern no vol carregar als Pressupostos Generals de l'Estat.