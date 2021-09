Salut recuperarà en les properes setmanes les proves PCR o tests d'antígens (TA) als contactes estrets de persones amb la covid-19. Ho ha confirmat el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, que ha indicat que estan estudiant la manera organitzativa per recuperar les proves amb "el menor impacte" possible en el sistema. Salut va deixar de fer el juliol les proves diagnòstiques als contactes si no tenien símptomes pel gran volum de feina de la cinquena onada a l'atenció primària.

Aleshores els tests es van limitar a les persones amb símptomes i els responsables de Salut van demanar als contactes que complissin la quarantena, ja que, independentment del resultat de la prova, cal aïllar-se si no s'està vacunat. Aquest és el protocol vigent en aquests moments però el conseller ha dit que en presentaran les modificacions en els propers dies.

El conseller ha exposat que recuperaran totes les estratègies de rastreig de cara a les properes setmanes, quan es preveu un augment de la mobilitat i les interaccions associades a la rentrée escolar, laboral i del lleure, i per estabilitzar la baixada de contagis que fa unes setmanes que manté Catalunya. "Hem de posar tota la carn a la graella per controlar aquesta malaltia", ha afirmat.

Objectiu: un 80% de la població general vacunada a finals de setembre

Salut s'ha fixat com a objectiu administrar 2 milions de dosis aquest setembre i apropar la cobertura de la població general a un 80%. Els responsables de Salut reconeixen que superar aquesta xifra és complicat d'aquí a un mes, però assenyalen que ells estan preparats i tenen les dosis necessàries, i per això han fet una crida a vacunar-se. Augmentar aquestes taxes, han destacat, és una de les millors maneres per "encarar el nou curs". Actualment, a Catalunya el 67% de la població té la pauta completa.

La secretària de Salut Pública, la doctora Carmen Cabezas, confia que es puguin administrar unes 500.000 dosis a la setmana, després de la baixada que s'ha produït durant l'agost, i ha assenyalat que en aquests moments la prioritat de vacunació és el grup de 12 a 39 anys.

L'adjunta a la direcció de la Direcció d'Atenció Primària Costa Ponent de l'Institut Català de la Salut (ICS), Coral Fernández, ha subratllat que encara "queda camí" per recórrer entre els menors de 40 anys i en les dones embarassades.

Fernàndez ha assenyalat que els està costant incrementar les cobertures en dones embarassades i ha recordat que tenen més probabilitats de desenvolupar una malaltia greu de la covid, amb més risc tant per a elles com per al fill. Cabezas ha destacat que les cobertures han augmentat entre les dones embarassades en les últimes setmanes, però espera que encara incrementin més. A principis d'agost, fa un mes, un 20% de les dones embrassades tenia la primera dosi i un 12%, la pauta completa.

Per arribar a aquests grups d'edat i col·lectius, l'atenció primària ha desplegat més d'un centenar d'intervencions i preveu fer un milió de trucades i enviar milers de missatges SMS a les persones que encara no s'han començat a vacunar.

Per facilitar la vacunació, fa setmanes que Salut té oberts punts sense cita prèvia. També està fent vacunació oportunista -aprofitar per exemple visites en centres sanitaris-, estratègies comunitàries i i campanyes de comunicació, també amb influencers, entre altres accions.

Salut, partidària de la tercera dosi en grups molt concrets

Sobre el debat de la tercera dosi que mantindran Sanitat i les comunitats autònomes en el Consell Interterritorial d'aquest dimecres a la tarda, Argimon s'ha mostrat partidari d'administrar-la en les persones de més edat o que tenen un sistema immunodeprimit a causa d'una malaltia greu.

En qualsevol cas, ha recordat que l'Agència Europea de Medicaments (EMA) primer hauria de canviar la fitxa tècnica i permetre la tercera dosi. No està previst que l'EMA es pronunciï sobre els grups d'edat o col·lectius que haurien de ser candidats al recordatori del vaccí, sinó que seran els estats qui ho decidiran.