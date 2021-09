Des de fa cinc mesos, el laboratori de diagnòstic genètic de cardiologia de Girona dona suport al Laboratori Clínic Territorial en tasques relacionades amb les anàlisis de PCRs. Concretament, seqüencia mostres aleatòries d’aquest tipus de proves que resulten positives per determinar-ne les variants. Dilluns, el cardiòleg Ramon Brugada va celebrar a Twitter que ja s’han superat les 1.000 seqüenciacions de genomes covid-19 i, una de les conclusions més recents que se’n poden extreure, tal com va explicar a aquest diari, és que el 95% de les PCRs seqüenciades a Girona ja corresponen a la variant delta. La xifra és superior a la mitjana espanyola, ja que la ministra de Sanitat, Carolina Darias, va afirmar que aquesta soca de la covid-19 és present en el 80% de proves.

És per això que Brugada va reiterar que el creixement de positius dels darrers mesos es deu a aquest tipus de variant, que és «molt contagiosa» i va tornar a fer una crida a la població que encara no ha rebut cap dosi perquè es vacuni. «Crec que hi ha una part important de la ciutadania a qui no li arriba bé la informació i no és prou conscient de la importància de vacunar-se, és l’única solució per sortir de la pandèmia», va ressaltar. La petició de Brugada s’afegeix a la crida que han fet altres metges, com el president del Col·legi a Girona, Josep Vilaplana, i que recentment han alertat dels nivells «baixos» de vacunació entre els joves.

D’altra banda, el cardiòleg també va explicar que diversos hospitals dels Estats Units estan notant un increment de pacients pediàtrics per coronavirus. De moment, al Trueta encara no s’hi han trobat, però Brugada va recordar que «hem passat de tenir pacients ingressats d’edat avançada a veure’n cada vegada de més joves, la variant delta ha augmentat la transmissió de la covid-19 i si no avancem més ràpidament en la vacunació, els hospitals poden tornar a col·lapsar-se». D’altra banda, el cardiòleg del Trueta també va mostrar preocupació per la possible arribada de noves variants, com l’actual sud-africana, que és molt resistent a les vacunes. «De moment no s’ha detectat cap cas d’aquesta soca a Girona, però cal estar alerta perquè és molt perillosa».

Restriccions ambigües

A part de l’incís en les vacunacions, Ramon Brugada va demanar més conscienciació a la ciutadania i coherència al Govern. «Si posem l’economia i la salut en una balança, des del punt de vista mèdic, està clar per què ens decantem. El que no pot ser és que el Govern imposi restriccions a alguns sectors però, d’altra banda, permeti que mitjans de transport públics com els trens vagin saturats de passatgers», va lamentar, i va afegir que caldria més inversió en aquest sector per evitar aglomeracions. Respecte a la previsió de la tardor, el cardiòleg va recordar que «això no s’ha acabat» i que els indicadors baixaran realment quan la vacunació arribi a tothom. «Obligar tothom a vacunar-se és complicat, però aquelles persones que treballen amb persones vulnerables almenys s’haurien de fer un test diari abans d’entrar a treballar».

Procés complex

El procés de seqüenciació es realitza des del laboratori de diagnòstic genètic de cardiologia (Gencardio), situat a les instal·lacions de l’Idibgi. Per a poder seqüenciar el SARS-CoV-2, primer de tot cal amplificar-lo mitjançant la tècnica de PCR, és a dir, fer moltes còpies del material genètic del virus per tenir-ne més quantitat i poder seqüenciar de manera més acurada. Donat que interessa detectar les diferents soques, es fa una ampliació de tot el virus, el que s’anomena seqüenciació completa o de genoma sencer. Amb aquest procés de seqüenciació completa, no només s’identifiquen les soques que existeixen actualment, sinó que també permet detectar-ne de noves.