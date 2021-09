El Govern espanyol desmantellarà tots els peatges de Catalunya en els propers tres mesos. Així ho va confirmar ahir el delegat a Girona, Albert Bramon, que també va explicar que es limitarà el pas de vehicles al nombre de carrils que tingui l’autopista, per tal d’anar treballant en el desmuntatge. Bramon va afirmar que el Govern espanyol «ha complert amb el que va prometre» en relació amb l’alliberament de peatges i va reconèixer que caldran alguns canvis en els accessos, tal com li van reclamar algunes institucions gironines dimarts passat. «Segurament haurà d’haver-hi aquests canvis, però com tot cal valorar-ho i mirar tots els estudis. Hem de fer les coses bé», va assenyalar Bramon.

Si tot va sobre el previst a principis de desembre ja no quedarà rastre dels peatges a Catalunya. Bramon no va concretar per on es començarà, però sí que va confirmar que es farà de manera «gradual» durant els tres mesos que duri el desmuntatge. Tanmateix, Bramon va explicar que «no s’obrirà tota la platja del peatge», perquè suposa un risc per a la circulació. Així doncs, estaran oberts només els passos del peatge que corresponguin al nombre de carrils que tingui l’autopista. D’aquesta manera, va remarcar Bramon, els treballadors de l’empresa que haurà de dur a terme els treballs de retirada de la infraestructura podran treballar simultàniament i amb seguretat.

Pagament per ús a tot l’Estat

En relació amb un futur pagament, Bramon no en va donar detalls, tot i que va reconèixer que treballen amb el pagament per ús, ja que seria «el més racional». En aquest sentit, el subdelegat del Govern espanyol a Girona va explicar que la idea és que es pagui «arreu de l’Estat». «El que volem és fer un sistema estable i entenc que aquest és un tema que s’ha de fer expressament per a tot Espanya», va remarcar.

Millora d’accessos

En relació amb la construcció, millora i acabament d’accessos a l’autopista que li reclamen diverses institucions gironines com la Cambra de Comerç, la Diputació de Girona o el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, Bramon va reconèixer que s’hauran de fer alguns d’aquests canvis, si bé no els va concretar. El subdelegat va recordar que el Govern espanyol ha encarregat un estudi i diu que cal mirar tots els que s’han demanat. «S’ha d’estudiar, però està clar que hi ha coses que cauen pel seu propi pes, tot i que cal valorar-ho bé i no precipitar-nos», va recalcar. Finalment, Bramon va dir que s’ha complert amb el compromís de l’Estat d’aixecar els peatges i remarca que això «va en benefici de la ciutadania». «Recordo que quan es va anunciar que a l’agost de 2021 s’acabarien els peatges, molts van riure pensant que no es faria. I aquí estem», va recordar.