La millora diària de les dades epidemiològiques confirma que la Regió Sanitària de Girona encara la recta final de la cinquena onada. Una de les dades més positives és la davallada del risc de rebrot, ja que l’índex ha passat de ser «molt elevat» a «elevat», tenint en compte que ha baixat del llindar dels 200 punts. Aquest descens va seguir la dinàmica a la baixa dels darrers dies. I és que en només dues setmanes l’índex ha baixat 150 punts. L’índex de rebrot permet valorar el creixement d’una epidèmia. Mesura els possibles nous casos diagnosticables els propers 14 dies i està relacionat amb la probabilitat d’aparició de nous brots epidèmics. Es compon de dos elements: la velocitat de reproducció mitjana dels darrers set dies i la incidència acumulada de les últimes dues setmanes.

La millora d’aquest indicador, juntament amb el descens de la transmissió del virus (Rt), que està per sota del llindar d’1, ha propiciat un descens de casos diaris. Ahir se’n van diagnosticar 133, un 9% menys que el dia anterior. A més, la pressió assistencial va baixant i ahir ja hi havia tres ingressats i dos crítics menys. Un dels principals objectius de Salut és progressar en el procés d’immunització. Ahir a Girona es van administrar gairebé 5.000 dosis però encara no és suficient, tenint en compte que abans de l’estiu la mitjana diària era bastant més elevada. El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha ressaltat que aquests propers dies i setmanes són claus per aconseguir augmentar el màxim possible la cobertura vacunal abans de l’inici del curs -tant escolar, com laboral com del lleure. Aquesta represa de l’activitat estimula la mobilitat, i per això, Salut fa una crida a la vacunació.

Descens «a bon ritme»

Argimon va reiterar ahir que «estem baixant a bon ritme la incidència, des de fa setmanes», fet que continuarà en els propers dies. No obstant això, Argimon va subratllar que «el sector salut necessita aire, i encara tenim 370 persones a les UCIs: això condiciona molt. Baixarem els indicadors, però no serà ràpid i llavors caldrà estabilitzar. Necessitem prudència, prudència i prudència, no voler córrer, perquè som en un moment crític i ara cal avançar al virus amb l’increment de vacunació», va concloure.

Ahir Catalunya va confirmar 16 pacients crítics menys ingressats a les UCIs a causa de la covid-19 i n’hi havia 369 en total. Els hospitalitzats també van baixar i n’hi havia 1.078 (-43). En paral·lel, es van notificar 1.275 nous contagis que situen el total des de l’inici de la pandèmia en 893.937. L’Rt va baixar una centèsima, fins a 0,79, i el risc de rebrot va retrocedir a 153 (-7). La incidència acumulada també va baixar.