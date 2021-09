L’Agència Europea de Medicaments (EMA) assegura que «no hi ha una necessitat urgent» d’administrar la tercera dosi de la vacuna contra la Covid a la població general, segons un informe tècnic emès aquest dimecres pel Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de Malalties (ECDC). En aquest, s’assenyala que les dosis de reforç s’haurien de considerar per a les persones amb un sistema immunològic severament debilitat com a part de la seva vacunació primària.

L’evidència sobre l’efectivitat de la vacuna i la durada de la protecció mostra que totes les vacunes autoritzades a la UE i l’EEE són actualment altament protectores contra l’hospitalització, malalties greus i mort relacionades amb la Covid-19, mentre que aproximadament un de cada tres adults a la UE i l’EEE majors de 18 anys encara no estan completament vacunats. En aquesta situació, la prioritat ara hauria de ser vacunar totes aquelles persones elegibles que encara no hagin completat el seu cicle de vacunació recomanat. Per complementar els esforços de vacunació, també és fonamental continuar aplicant mesures com el distanciament físic, la higiene de les mans i les vies respiratòries, i l’ús de mascaretes quan sigui necessari, en particular en entorns d’alt risc, com centres d’atenció a llarg termini o sales d’hospitals amb pacients en risc de Covid-19 greu.

És important distingir entre dosi de reforç per a persones amb sistemes immunitaris normals i dosis addicionals per a aquelles amb sistemes immunitaris debilitats. Alguns estudis informen que una dosi addicional de la vacuna pot millorar la resposta immunitària en individus immunodeprimits, com els receptors de trasplantaments d’òrgans les respostes inicials a la vacunació dels quals van ser baixes. En aquests casos, ja s’ha de considerar l’opció d’administrar una dosi addicional. També es podria considerar la possibilitat de proporcionar una dosi addicional, com a mesura de precaució, a les persones grans i fràgils, en particular a les que viuen en entorns tancats, com els residents de centres d’atenció a llarg termini.

L’Agència Europea de Medicaments (EMA) està avaluant actualment dades sobre dosis addicionals i considerarà si les actualitzacions de la informació del producte són apropiades. L’EMA també avaluarà dades sobre dosis de reforç.

Si bé l’EMA avalua les dades rellevants, els Estats membres poden considerar plans preparatoris per administrar reforços i dosis addicionals. L’assessorament sobre com s’han d’administrar les vacunes continua sent prerrogativa dels grups assessors tècnics d’immunització nacionals (NITAG) que guien les campanyes de vacunació en cada Estat membre de la UE. Aquests organismes estan en la millor posició per tenir en compte les condicions locals, inclosa la propagació del virus (especialment qualsevol variant de preocupació), la disponibilitat de vacunes i les capacitats dels sistemes nacionals de salut.

L’ECDC actualitzarà l’informe tècnic a mesura que l’ECDC i l’EMA continuïn treballant junts per recopilar i avaluar les dades que estan disponibles sobre reforços i dosis addicionals. S’ha de continuar el seguiment estret de les dades sobre l’eficàcia de les vacunes i de les infeccions avançades, en particular entre els grups vulnerables en risc de contraure Covid-19 greu i entre els qui viuen en entorns tancats. Mentrestant, els Estats membres s’han de preparar per a possibles adaptacions dels seus programes de vacunació en cas que s’observi una disminució substancial de l’eficàcia de la vacuna en un o més grups de població.