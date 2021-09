L’1 de setembre marca la tornada a la feina per a moltes persones però no per a l’oci nocturn, que suma mesos de tancaments mentre el Govern en descarta una reobertura pròxima. La tensió és tal en el sector que aquesta simbòlica data va ser l’elegida pels afectats per iniciar una acampada i una vaga de fam indefinides en ple centre de Barcelona (plaça de Sant Jaume) i denunciar que estan cansats de ser «el cap de turc d’ús polític» de la crisi sanitària mentre els botellons creixen sense treva. Empresaris de bars i discoteques encapçalen aquesta mobilització, que obre la porta a una bateria de mobilitzacions al llarg del mes.

«No vulguem córrer»

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, va assenyalar ahir que les properes setmanes són «crítiques» per veure l’evolució de la pandèmia, ja que augmentarà la mobilitat i la interacció per la tornada a l’escola i a les feines, i va insistir a demanar «molta prudència».

Preguntat per la decisió que ha de prendre el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) sobre si manté el tancament de l’oci nocturn arran del recurs de la patronal Fecasarm, el conseller va sospesae que, si bé hi ha sectors com el de l’oci nocturn que ho estan passant molt malament perquè han estat tancats durant quasi tot el darrer any i mig, en aquests moments «la vida està bastant oberta i és relativament bastant normal, sense ser el 2019».

Davant aquesta situació, el conseller va demanar prudència i concentrar l’atenció a augmentar la cobertura vacunal. També va assenyalar que hi ha «dues realitats paral·leles», que són la del carrer i la dels centres sanitaris, on la pandèmia és molt present i la covid-19 és la malaltia més freqüent.