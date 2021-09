Arran del gran nombre d’assistents que van quedar-se sense entrades per veure els balls de la faràndula de les Festes del Tura d’Olot, l’Ajuntament del municipi posa a la venda a partir d’aquesta tarda noves d’entrades per les dues noves sessions de balls que s’han incorporat. En total, doncs, seran 800 places més que quedaran disponibles perquè els assistents puguin accedir a una de les noves sessions, que tindran lloc el dissabte 4 de setembre a les quatre de la tarda i el diumenge 5 de setembre a les nou del matí. D’aquesta manera, tant dissabte com diumenge els gegants, nans i cavallets ballaran tres cops, en el primer dia en horari de tardes -a les quatre, a dos quarts de sis i a les set de la tarda-, i el diumenge ho faran a les nou, dos quarts d’onze i les dotze del matí.

D’altra banda, el Porc i el Xai de l’AOAPIX sortiran novament a la plaça Major d’Olot el dimecres 8 de setembre a les sis de la tarda, acompanyats d’en Clam dels Almogàvers Garrotxins. Serà just abans de la presentació del nou gegant de la Faràndula Ràcing Team, per a la qual ja no queden entrades disponibles. Per últim, s’obre a la venda a una segona sessió del concert del Pot Petit, que tindrà lloc el dimecres 8 de setembre a les vuit del vespre al parc Nou, després de l’espectacle ja previst. Els interessats que vulguin disposar d’entrades per als nous balls de la faràndula caldrà que accedeixin al sistema de venda d’Olot Cultura (olotcultura.koobin.cat) a partir de les sis de la tarda d’avui. A diferència del sistema que s’ha fet servir fins al moment per Festes del Tura −que no ha tingut el rendiment esperat−, el consistori recomana registrar-s’hi prèviament per agilitzar el procés de compra.

La faràndula sortirà 10 cops

L’Ajuntament d’Olot agraeix als balladors de la faràndula l’esforç que faran per aquestes festes, que permetrà que gegants, cabeçuts i cavallets surtin 10 cops en cinc dies a plaça, seguint amb el model ja iniciat per Corpus. D’acord amb la Comissió de la faràndula, per Corpus es van programar vuit balls amb una assistència de prop de 2.400 persones. Per Festes del Tura i amb les noves sessions, es podran superar les 4.000 entrades, que suposa un increment del 75% de la capacitat respecte a les ballades de Corpus. Amb tot, les Festes del Tura d’Olot donaran el tret de sortida aquest dissabte amb la programació d’aproximadament una cinquantena d’actes que es repartiran durant els cinc dies festius. Els tres escenaris principals de la festa seran la Plaça Major, la plaça de braus i el Parc Nou.