Salut recuperarà en les properes setmanes les proves PCR o tests d’antígens (TA) als contactes estrets de persones amb la covid-19. Ho va confirmar el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, que va indicar que estan estudiant la manera organitzativa per recuperar les proves amb «el menor impacte» possible en el sistema. Salut va deixar de fer el juliol les proves diagnòstiques als contactes si no tenien símptomes pel gran volum de feina de la cinquena onada a l’atenció primària.

Aleshores els tests es van limitar a les persones amb símptomes i els responsables de Salut van demanar als contactes que complissin la quarantena, ja que, independentment del resultat de la prova, cal aïllar-se si no s’està vacunat. Aquest és el protocol vigent en aquests moments però el conseller va dir que en presentaran les modificacions en els propers dies. El conseller va exposar que recuperaran totes les estratègies de rastreig de cara a les properes setmanes, quan es preveu un augment de la mobilitat i les interaccions associades a la rentrée escolar, laboral i del lleure, i per estabilitzar la baixada de contagis que fa unes setmanes que manté Catalunya.

Progrés en les embarassades

D’altra banda, Salut vol augmentar les cobertures vacunals de la covid-19 i entre els grups prioritaris hi ha les persones d’entre 20 i 34 anys i les dones embarassades. El 47,2% de les embarassades han rebut la primera dosi i el 31,8% tenen la pauta completa.

Actualment, a Catalunya el 67% de la població té la pauta completa. La secretària de Salut Pública, la doctora Carmen Cabezas, confia que es puguin administrar unes 500.000 dosis a la setmana, després de la baixada que s’ha produït durant l’agost, i va destacar la prioritat de vacunar el grup de 12 a 39 anys.