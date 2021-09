La ministra de Transports, Raquel Sánchez, va emplaçar el Govern de la Generalitat a «aplicar el criteri» del Govern espanyol i «rescatar» les autopistes de la seva titularitat que mantenen els peatges. En una entrevista a la Ser Catalunya, Sánchez va retreure al vicepresident i conseller de Territori, Jordi Puigneró, que recorri al «discurs de l’espoli» per valorar la finalització de les concessions de l’AP-7, l’AP-2, la C-32 i la C-33, que considera «una bona notícia sense pal·liatius». Va reconèixer el «greuge comparatiu» que existia a Catalunya respecte a l’Estat, tot recordant que el 2018 a Catalunya la meitat de vies d’alta capacitat eren de pagament», però va afirmar que el Govern espanyol «ha corregit aquesta situació».

Segons Sánchez, «el que ha de fer el Govern de la Generalitat és aplicar aquest criteri, i com a responsable de les concessions d’autopistes de la Generalitat, rescatar les autopistes i alliberar, com ha fet el Govern espanyol, els catalans del pagament d’aquestes autopistes» perquè «no pot estar situat permanentment en la queixa i el discurs de l’espoli».

La ministra va reaccionar a les crítiques de Puigneró, que no va assistir ahir a la inauguració de l’enllaç entre l’A-2 i l’AP-7 i que dimarts va instar el Govern espanyol a «demanar perdó» per «l’espoli» de 50 anys als catalans mitjançant els peatges de les autopistes sense construir cap alternativa.

Sánchez va apuntar que malgrat les manifestacions de Puigneró «nosaltres ens hem posat a treballar i tenim una voluntat acreditada d’intentar iniciar una via de retrobament i de demostrar que no entenem Espanya sense Catalunya», «i a partir d’aquí aquestes consideracions que puc entendre, però que no comparteixo, les deixo al marge de l’objectiu final».

El vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, va contestar a la ministra de Transports, Raquel Sánchez, dient que l’Estat ha de rescatar les autopistes pendents a Catalunya per compensar «el que no han invertit en anys» en infraestructures. I va remarcar que reclamem el que ja s’ha fet a altres indrets com ara a Madrid. «Demanem que facin el mateix», va dit durant la inauguració d’una exposició a la Vall de Núria, on es va celebrar Sant Gil. També va explicar que va plantar la ministra en la inauguració de l’enllaç entre l’A-2 i l’AP-7 a Castellbisbal com a protesta per una obra que va qualificar de «pont de la vergonya» perquè l’Estat ha trigat 15 anys a fer-la realitat.