La cinquena onada pandèmica ja està arribant al final i, tot i que no ha sigut tan letal com la primera o la tercera, el nombre de víctimes que està deixant és bastant considerable. De fet, entre el juliol i l’agost, han mort 104 gironins per coronavirus, una desena més que la suma de l’abril i el maig, quan hi va haver la quarta onada. A més, una altra conclusió destacada és que la xifra gairebé triplica la del mateix període de l’any passat, quan van morir 37 gironins entre el juliol i l’agost. Cal tenir present que llavors hi va haver un repunt de casos a alguns punts, sobretot a l’Alt Empordà, on hi va haver diversos brots al juliol. Malgrat tot, la incidència de casos tant a la Regió Sanitària de Girona com a la resta de Catalunya va experimentar creixements puntuals i la majoria d’hospitals no se’n van ressentir.

La principal diferència és que aquesta vegada sí que hi ha hagut una onada i, de fet, a principis de juliol es van arribar a registrar rècords diaris de casos diagnosticats des de l’inici de la pandèmia. Els efectes en l’atenció primària van ser immediats, ja que es va col·lapsar, i posteriorment, se’n van repercutir la majoria d’hospitals. Cal recordar que hospitals comarcals de la Costa Brava van assolir una pressió assistencial molt elevada, equiparable a la primera onada.

Els llindars s’han mantingut molt alts fins fa poques setmanes i una de les conseqüències més negatives ha sigut l’elevat nombre de morts. Del total, el 69% han sigut homes i el 31% restant, dones. Pràcticament el 60% tenia més de 80 anys i hi ha hagut tres persones que tenien menys de 40 anys. Els dies que hi han hagut més morts han sigut el 12 d’agost, amb un total de set, i el 25 de juliol i 14 d’agost, amb sis cadascun.

Dades a la baixa

Respecte a les dades actualitzades ahir, tots els indicadors van seguir a la baixa. El risc de rebrot va baixar 10 punts fins a 189 i la taxa de reproducció del virus va disminuir una centèsima fins a 0,79. Salut va notificar 133 casos, els mateixos que el dia anterior, i dues morts. La pressió assistencial també va seguir la dinàmica a la baixa dels darrers dies. Es van registrar dos hospitalitzats menys i tres crítics menys. A Catalunya es va produir una davallada d’una vintena de crítics i una seixantena d’ingressats. El risc de rebrot continua lleugerament per sota que a Girona.