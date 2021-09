L’associació d’empresaris del polígon industrial de Riudellots de la Selva han demanat a l’Ajuntament que desencalli la instal·lació de les càmeres amb lectors de matrícula als accessos. Es tracta d’una inversió pactada en uns pressupostos participats del 2018, però encara no s’han instal·lat. Segons els empresaris, això ajudaria a frenar els robatoris que hi ha entre les empreses d’aquesta zona, que ja superen la vintena en tot el que portem de 2021. A més, l’associació ha reforçat la vigilància privada per intentar dissuadir els delinqüents. Segons detallen els propietaris, hi ha grups especialitzats que actuen abans que els vigilants arribin al lloc dels fets.

Allau de robatoris

El polígon de Riudellots de la Selva (Selva) té una extensió de 110 metres quadrats i més d’una dotzena d’accessos diferents. A més, està molt ben posicionat pel que fa a comunicacions. Això facilita la instal·lació de moltes empreses, però també l’entrada i sortida de lladres sense deixar rastre. De fet, els empresaris del polígon denuncien que al llarg dels últims anys s’ha incrementat la delinqüència i cada vegada hi ha més robatoris. En tot el que portem d’any ja han entrat en més d’una vintena de negocis. L’últim robatori va ser aquest mateix dilluns, quan a les tres de la tarda dues persones van anar en furgoneta a una empresa. Fent-se passar per transportistes, van aprofitar per embutxacar-se material de l’empresa.

A principis d’estiu, una altra empresa va patir un robatori en només un minut. Segons explica el gerent de l’edifici, Manel Llopis, els homes van forçar una de les finestres de la planta baixa i van entrar per emportar-se portàtils i equips informàtics. Quan va saltar l’alarma, el vigilant de seguretat va anar-hi de seguida, però en menys de cinc minuts ja eren fora. Serveis Panella, una altra empresa del polígon, va patir un robatori similar fa uns mesos. En aquest cas, els lladres van agafar dos cotxes que tenien de clients que els estaven reparant i se’ls van emportar. Malgrat tenir càmeres de vigilància i una alarma, no van ser a temps d’enxampar els lladres. L’endemà, els Mossos d’Esquadra van recuperar els dos vehicles. «Van ser tan ràpids que el vigilant no va arribar a temps», lamenta el gerent de l’empresa, Marc Panella.

Davant d’aquesta onada de robatoris, els empresaris se senten «molt impotents», tal com explica Manel Llopis. «El temps que podria tardar el vigilant a venir fins al lloc, ja no hi arriba»,afegeix l’empresari. Per això, l’associació de propietaris del polígon creu que la solució és la instal·lació de càmeres de videovigilància amb lectors de matrícules. «Últimament estem patint molts robatoris i algú ha de posar-hi remei», afirma Marc Panella. En aquest sentit, Llopis apunta que aquestes càmeres podrien «desincentivar els grups que actuen de forma continuada» al polígon.

Inversió pendent des del 2018

El president de l’associació, Narcís Xifra, recorda que aquesta és una inversió que està pendent «des del 2018». De fet, és un dels projectes seleccionats en els pressupostos participats que es van votar aquell any. Es tracta de «tres o quatre» càmeres que s’havien de posar en punts estratègics. Malgrat tot, aquesta inversió encara no s’ha fet. Xifra avança que el consistori els ha dit que estan en «la fase final d’execució».

Segons el president de l’associació, aquestes càmeres ajudarien a identificar les matrícules dels delinqüents que actuen al polígon. Els lectors de matrícula estan connectats a una base de dades dels Mossos d’Esquadra i per això Narcís Xifra creu que hi hauria «un control més exhaustiu» del polígon industrial. Per l’associació, aquestes càmeres són «una inversió minsa» comparada amb la contribució que fan les empreses a les arques municipals, ja que «un 70% del pressupost es nodreix del que recapten al polígon».