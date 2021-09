El Museu Arqueològic de Banyoles començarà el dilluns el trasllat de l'exposició permanent als magatzems de l'equipament com a pas previ de l'inici de les obres de reforma. Al llarg de tres setmanes els operaris retiraran 1.732 peces de les sales de paleontologia i prehistòria que encara estan exposades i es traslladaran als magatzems mentre durin les obres d'ampliació de l'edifici. Es tracta d'un procés que s'allargarà tres setmanes i serà el pas previ abans de l'inici de les obres. Abans que comenci el trasllat, el consistori ha convocat aquest cap de setmana una jornada de portes obertes. Amb aquesta acció vol que els banyolins aprofitin per veure tot el material abans que no s'estreni en el nou museu d'aquí a dos anys.

El 2015 ja es va traslladar la sala d'història del museu, però ara encara hi havia 1.732 peces distribuïdes en les sales de la prehistòria i paleontologia. Tot el material es guardarà a partir del dilluns fins que es pugui col·locar en el nou espai rehabilitat. El regidor de Cultura, Miquel Cuenca, ha destacat que amb el trasllat comença un "moment clau" del museu. Des dels anys 30 s'havien anat incorporant sales i afegint material, però mai abans s'havia reformat de forma global com es farà ara. D'aquí a dos anys es preveu que les obres d'ampliació finalitzin i posin punt i final a un projecte engegat el 2006 que buscava renovar i posar al dia aquest equipament municipal. Aquell any es va redactar un projecte museològic en què es detallava quines estratègies calia seguir i es feien propostes d'intervenció pensades en un futur.

Des del 2009 fins a dia d'avui s'han anat reformant alguns espais i fent part de les fases que detallava el projecte. Malgrat tot, l'ampliació que projecta ara l'Ajuntament de Banyoles permetrà completar les necessitats projectades i dotar d'un edifici adjacent al museu de nova planta. En aquest espai hi haurà lloc per uns magatzems nous, els serveis educatius del museu i una nova museografia. De moment, l'equip d'arquitectes Birulés, Cabré, Romans està redactant la proposta definitiva del projecte bàsic i executiu després que la seva proposta guanyés el concurs públic.

El Museu Arqueològic de Banyoles compta amb una de les col·leccions més completes i transversals del país. De fet, aquest equipament és un referent per a investigadors i especialistes de tot el món. El Museu Arqueològic de Banyoles ha cedit material per a exposicions temporals a diversos països europeus. Dins dels objectes exposats hi ha la col·lecció més important d'Europa de cranis de felins de dents de Sabre i les restes del primer 'homo sapiens' coneguts a Catalunya (de fa 20.000 anys). També hi ha l'arc de fusta neolític més antic d'Europa (7.000 anys).

Amb l'objectiu d'acostar per última vegada en dos anys tot aquest patrimoni, l'Ajuntament de Banyoles ha organitzat una jornada de portes obertes per aquest cap de setmana. El dissabte es farà entre dos quarts d'onze i dos quarts de dues del migdia i de les quatre a dos quarts de set de la tarda. Per contra, el diumenge la jornada només serà entre dos quarts d'onze del matí fins les dues del migdia.