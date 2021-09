L’Ajuntament d’Olot va posar en marxa ahir les obres de la primera fase del Pla d’Asfalts, que té per objectiu millorar i renovar diverses calçades, ferms i voreres de la ciutat. Enguany els treballs compten amb un pressupost de 244.000 euros i preveuen l’execució d’una trentena d’actuacions de conservació i millora de ferms, voreres i millora de l’accessibilitat en més d’una trentena de carrers de la ciutat.

Els treballs van començar amb la millora del paviment al carrer Sant Feliu, en el tram entre Ribes de Freser i Cadis. Posteriorment s’actuarà a la carretera Riudaura, entre la carretera de la Pinya i el carrer Pou del Glaç, on es millorarà tot el ferm i la senyalització així com al carrer Mulleras, cruïlla amb Sant Rafel, per millorar part de la calçada. En aquest primer bloc d’actuacions també es treballarà en la millora de la calçada i flonjalls de la plaça Vista Alegre; la pavimentació i senyalització del carrer Nonet Escubós −entre el tram carrer Closells i Verge de Fàtima− i també s’actuarà als flonjalls del carrer Bolós, en el tram entre el carrer Pare Roca i l’avinguda Reis Catòlics. La previsió és que els treballs s’allarguin uns dos mesos. Tanmateix, s’ha volgut començar les obres en aquells trams i vies que es troben més pròxim a centres educatius o que poden suposar més complicacions per minimitzar les afectacions.

El Pla d’Asfalts té previst actuar en una trentena de carrers com el Mulleras, Verge de Montserrat, Domenech Carles, Sant Feliu, Nonet Escubós, la carretera de Riudaura, l’avinguda de Xile, el carrer Bolós, Ginebre, carrer Faig, Alzina, Farigola, passeig Desemparats, Volcà Croscat, la plaça Vista Alegre, Ramon Guillamet, l’avinguda de les Tries, l’avinguda Gaudí i la carretera Sant Joan. També es milloraran les voreres del carrer Pintor Domenge, l’avinguda Sant Joan, carrer Esparg, Montsalvatge i Guillamet, Josep de Calassanç, Lluís Casademont i Honduras, entre d’altres. Paral·lelament s’han previst treballs en l’àmbit de senyalització viària, seguretat i reurbanització.