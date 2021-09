Olot recupera les Festes del Tura i ho fa adaptant-les a les mesures obligades per la pandèmia. L’esperit festiu es manté i la prova està en el programa d’actes que s’ha preparat. El municipi té ganes de recuperar l’esperit d’aquesta festivitat, i per això promet cinc intensos dies, del 4 al 8 de setembre, on la capital garrotxina oferirà un munt d’activitats variades i per a tots els gustos. La música i les tradicions seran les protagonistes d’unes festes que seguiran les indicacions dictades pel PROCICAT per fer front a la pandèmia.

L’Ajuntament d’Olot ha anunciat que per complir amb les mesures s’ha decidit que les festes comptin amb tres escenaris.

A la plaça Major s’hi portaran a terme les activitats de caràcter tradicional i popular, com la faràndula, mentre que a l’espai de la plaça de Braus és on hi haurà l’oferta musical de concerts, que es complementarà amb el parc Nou. Per tal d’evitar aglomeracions, s’hauran de limitar els aforaments als espais -els quals tindran control d’accés- i el públic haurà d’estar assegut. Per accedir als concerts caldrà, tal com es fa en altres festes majors, fer una reserva que permetrà obtenir una entrada gratuïta.

D’altra banda, el cartell anunciador és obra de l’artista Lluís Juanola Comajoan, que ha fet d’un dels cavalls de la faràndula la imatge del Tura 2021. La faràndula està molt vinculada a la vida cultural d’Olot i ara aquest element i lligam queda reforçat amb el cartell. L’Ajuntament d’Olot s’ha decidit per Juanola perquè és un «dels artistes olotins més rellevants per la seva originalitat i exigència».