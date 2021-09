Pràcticament quatre de cada deu (39%) dels gironins de 12 a 19 anys encara no s'han iniciat en la vacunació, quan falten onze dies per a l'inici del curs escolar i en un moment en el qual el Departament de Salut treballa per rellançar la campanya d'immunització, després del fre d'agost. En el darrer balanç, s'han administrat 3.899 vacunes, encara una xifra baixa en comparació del ritme previ a l’agost però que previsiblement creixerà en els propers dies, ja que Salut s'ha proposat administrar dos milions de dosis a tot Catalunya aquest setembre. Actualment amb 10,4 milions de dosis administrades des de l'inici de la campanya, el 72% de la població catalana té una primera injecció i el 67,4% ha completat la pauta.

Menys èxit a Girona

A Girona, les dades són una mica inferiors, ja el 69,1% de la població té una injecció i el 64,4% té la pauta completa. Per franges d’edat, destaca que ja hi ha cinc col·lectius amb més d’un 90% d’immunitzats: personal i usuaris de residències, personal d’atenció primària i hospitalària i persones de 70 a 79 anys i de 80 anys o més. A mesura que la mitjana d’edat baixa, disminueix el percentatge. Un fet curiós és que hi ha més immunitzats de 16 a 19 anys que no pas de 20 a 29. Respecte a Catalunya, els joves de 12 a 19 anys tenen una cobertura del 63,5% amb primera dosi, la qual cosa significa que la resta (36%) encara no ha iniciat el procés de vacunació, si bé alguns d'ells pot ser que tinguin immunitat per haver passat la malaltia.

Dins d'aquest grup d'edat més jove, el 41% ha completat la pauta. A la franja superior, de 20 a 29 anys, ja més de la meitat ha acabat la vacunació (52,9%), xifra que ascendeix al 59% entre 30 i 39 anys i al 77,4% entre els de 40 a 49 anys. Per sobre dels 50 anys, la cobertura amb pauta completa és superior al 85,2%. El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha ressaltat recentment que aquests propers dies i setmanes són claus per aconseguir augmentar el màxim possible la cobertura vacunal abans de l’inici del curs -tant escolar, com laboral com del lleure.

Així, entre les moltes accions que es desenvoluparan de forma immediata, al setembre s’ha previst fer un milió de trucades i enviar milers de missatges SMS a totes aquelles persones que, tot i poder-ho fer, encara no han començat a vacunar-se i no tenen la pauta completa. De fet, el titular de Salut ha recordat l’objectiu de posar 2 milions de dosis, com a mínim, aquest mes de setembre: 1 milió a la població d’entre 12 i 18 anys i un altre milió a qui encara no té pauta completa. «Així aconseguirem que la covid-19 deixi de ser la malaltia per passar a ser una de les altres malalties», ha explicat Argimon.

Baixa la incidència als joves

Finalment, de l’últim informe del Ministeri de Sanitat es desprèn que la incidència acumulada de coronavirus entre els joves ha baixat més de mil punts en un mes, i es va situar ahir en els 398,8 casos en el grup de 12 a 19 anys. El 2 d’agost la incidència en aquesta franja es trobava en 1.516,5 casos. També va baixar la transmissió entre els joves de 20 a 29 anys fins als 290 casos (1.626 fa un mes). Madrid (30,1%) i Catalunya (29,1%) estan al capdavant en pressió en aquestes unitats de cures intensives. Per contra, Múrcia (6,2%) i Galícia (6,5%) són les comunitats amb menor saturació en cures intensives. Mentre les dades de contagis i incidència revelen una clara tendència a la baixa, les UCIs continuen el seu lent descens amb un total de 1.491 pacients ingressats a tot Espanya. El percentatge d’ocupació global és del 16%.