El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va rebutjar ahir les mesures cautelars plantejades per la patronal Fecasarm per reobrir ja l’oci nocturn més enllà de dos quarts d’una de la nit. El tribunal ja havia descartat les mesures cautelaríssimes i ara pren la mateixa decisió respecte a les cautelars. El sector havia reclamat poder reobrir a l’aire lliure fins a les dos quarts de quatre de la matinada i que la restauració ho fes fins a la 1. Pel que fa als locals interiors, plantejava que poguessin obrir amb un sistema d’accés mitjanant un test d’antígens negatiu entre les 24 i les 48 hores prèvies.

El TSJC argumenta que la patronal no acredita que el seu perjudici econòmic sigui desproporcionat en comparació amb el que suposaria l’obertura de l’oci nocturn pel que fa al dret a la vida i a la protecció de la salut. En aquest sentit, cita les dades de la pandèmia de mitjans d’agost, quan es va interposar el recurs de la Fecasarm. Al seu parer, la situació «justifica l’adopció de les mesures de salut pública que siguin necessàries per controlar i evitar l’increment de contagis i d’ingressos hospitalaris per a la protecció de la població enfront del virus, i de la funcionalitat del sistema sanitari per assegurar la necessària assistència i tractament a tots els malalts de covid-19 i d’altres patologies».

Una millora no suficient

D’altra banda, remarca que la incidència acumulada a set dies és molt menor que la que va justificar el toc de queda, però «no és un reflex d’una situació de normalitat o suficient millora que justifiqui la suspensió d’altres restriccions». De fet, recorda que el Consell d’Europa i el Centre Europeu per al Control de Malalties ha situat en 25 casos per 100.000 habitants el llindar d’incidència per considerar que el risc s’incrementa, i en 150 per valorar el risc com a molt alt. Recomana prendre mesures ja a partir dels 25 casos. També al·lega que quan es va reobrir l’oci nocturn al juny hi havia una incidència acumulada de 39 casos, quan a mitjans d’agost, quan es va recórrer la resolució, era de 149. Alhora, recull l’argument del Govern que és precisament la flexibilització de l’oci nocturn una de les causes de l’augment de contagis de la cinquena onada.

La Federació Catalana d’Associacions d’Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) va lamentar la decisió que va prendre el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El secretari general de la patronal, Joaquim Boadas, va assegurar que el sector acatarà la decisió, però que en cap cas la comparteix, i va afegir que aquesta continuarà afavorint la celebració «generalitzada» de botellots i festes il·legals a tot Catalunya. «Només quedarà l’oci nocturn descontrolat», va comentar. La patronal reconeix que se sent «decebuda» i es planteja recórrer a la resolució a través d’un recurs de reposició.

Flexibilitzar l’oci nocturn

Segons Boadas, és «preocupant» que els mateixos criteris que s’han tingut en compte per aixecar el toc de queda a Catalunya no puguin ser utilitzats per flexibilitzar l’oci nocturn. «Si es flexibilitzen les restriccions de drets fonamentals per una millora dels indicadors, aquesta millora també ha de beneficiar a les restriccions d’altres drets», va subratllar. Novament, el secretari general de la Fecasarm va exigir a la Generalitat que modifiqui el pla d’actuació dins el sector de l’oci nocturn per garantir la seguretat a les sales de ball i discoteques. Una de les mesures més destacades passa per restringir l’entrada als locals a totes aquelles persones que no presentin un test negatiu, que no hagin passat la malaltia o que no tinguin la pauta de vacunació completa. Finalment, Boadas va demanar al Govern que impulsi una nova línia d’ajudes per a l’oci nocturn, que fins ara han estat «molt minsos». «Només s’han aprovat ajudes per 40 milions d’euros quan les pèrdues han estat de 5.500 milions», va destacar.

El Govern va celebrar ahir que el Tribunal Superior de Justícia (TSJC) hagi acceptat les seves al·legacions pel que fa a l’obertura de l’oci nocturn a curt termini. En aquest sentit, va insistir que encara cal «prudència i precaució», perquè encara hi ha un important nombre de persones ingressades a l’UCI. La secretaria general de Salut, Meritxell Masó, va admetre que són conscients del «malestar» del sector i que treballaran per poder-los facilitar l’obertura «com més aviat millor». Paral·lelament, el secretari general d’Interior, Oriol Amorós, va avisar que cal «evitar les aglomeracions» de cara a pròximes festes majors, com per exemple les de la Mercè a Barcelona. «S’han de fer i celebrar, però en condicions», va subratllar.

Els representants dels dos departaments van recordar que actualment hi ha 350 persones a les unitats de crítics dels hospitals, una xifra que hauria de baixar fins a 100. «No és convenient una reobertura, i des del Govern celebrem la decisió», va afirmar Masó. De fet, la secretària general de Salut va recordar que a causa de la darrera onada es van comptabilitzar 59 rebrots, amb 934 persones contagiades. «Treballem setmana a setmana amb el sector, de moment no hi ha una data», va lamentar. Des d’Interior, Amorós va destacar que també treballen en el compliment de les mesures covid, sobretot, amb l’objectiu d’evitar aglomeracions. «Hem hagut d’actuar en diferents situacions on es relaxen les mesures, ja que esdevenen grans focus de contagis», va insistir. En aquest sentit, va apuntar que s’han reforçat els efectius policials amb un centenar de dotacions, i s’han incrementat en un 25% a les nits, en comparació amb les xifres de fa dos anys, coincidint amb la pandèmia.