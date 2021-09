El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va autoritzar ahir mantenir una setmana més les reunions de com a màxim 10 persones i el límit del 70% en l’aforament en centres de culte. La nova resolució entrarà en vigor aquest divendres. El Govern ja va remarcar que tenia intenció de prorrogar les mesures, incloses les de l’oci nocturn, sobre el qual s’ha de pronunciar també el TSJC a requeriment dels empresaris del sector. Per mantenir les mesures, el Govern ha argumentat que tot i la millora dels índexs epidemiològics i sanitaris, la tensió al sistema sanitari que encara existeix impacta sobre la activitat ordinària programada d’una forma que segueix sent «altament perjudicial» per als afectats.

Aforament a les universitats

D’altra banda, el Govern de la Generalitat va aprovar, en el marc del Procicat, la pròrroga de la majoria de les mesures de contenció davant la covid-19 a Catalunya publicades la setmana passada.

No obstant això, sí que hi ha canvis respecte de la darrera instrucció. En l’àmbit universitari, les activitats teòriques presencials poden augmentar el seu aforament del 50% al 70%, tot mantenint la possibilitat de seguir desenvolupant-les de forma telemàtica. També inclou l’adaptació del nou Pla escolar per al curs 21/22.

Finalment, ja fa una setmana que el toc de queda s’ha suprimit a Catalunya.

Després de dos vetos consecutius del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el Govern va desistir, malgrat que Salut continua considerant que la limitació de la mobilitat nocturna és necessari per al control de la transmissió de la covid-19. Des que va entrar en vigor, el 16 de juliol, la Generalitat va anar endurint gradualment els criteris del toc de queda.