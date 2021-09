L’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses ha rebut crítiques de l’oposició pel tancament de l’alberg municipal de la Ruta del Ferro durant tot el període estival. Concretament, el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) critica que l’equipament porta tancat des del mes d’octubre del 2020.

De fet, el partit recorda que en data de 31 de març del 2021, el plenari de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses va acordar per unanimitat dels grups de MES i d’ERC la concessió de l’equipament a la Direcció General de Joventut a fi que XANASCAT, l’organisme que gestiona la xarxa d’albergs públics de Catalunya se’n fes càrrec i contribuís a potenciar-lo com a un element de dinamització turística, cultural i social. En un comunicat Esquerra explica que la relació de l’alberg amb la Direcció General de Joventut és estreta des que l’alberg es va posar en funcionament l’any 2006 aconseguint diverses subvencions per la seva construcció i posada en funcionament i establint el vincle amb XANASCAT, mitjançant la qual es va acollir als programes de Vacances amb Família o l’Estiu és Teu.

Segons afirma el partit republicà, abans de la pandèmia l’alberg municipal disposava d’un pressupost anual de mitjana positiu, és a dir, amb uns ingressos majors a les despeses i amb una mitjana anual de 7.000-8.000 pernoctacions. Essent el 50% d’aquestes entre els mesos de juliol i agost. Fet que repercutia positivament a l’activitat econòmica, social, turística i comercial del municipi, segons asseguren.

Pel que fa a aquest aspecte, el partit assegura que «no haver planificat correctament el traspàs de l’equipament entre administracions i no haver vetllat per l’obertura de l’alberg municipal, especialment el període estival que ens trobem, és un error per part de l’Ajuntament, responsable de la concessió. Un error que afecta econòmicament, socialment i comercialment el nostre municipi»: «Com a grup, lamentem enormement que l’alberg no hagi estat en ple funcionament durant els mesos d’estiu, l’època en la qual, històricament, hi ha un major nombre de pernoctacions i per tant una major repercussió turística, econòmica i comercial. Acordar la concessió havia de ser implícita a una obertura ràpida i garantida com a mínim, als mesos d’estiu. No s’ha planificat correctament», apunta el portaveu d’ERC, Sergi Albrich.

L’Ajuntament, «sota mínims»

El grup municipal d’ERC també ha valorat els mesos d’estiu considerant que l’equip de govern ha tingut una molt baixa planificació en l’àmbit de la seguretat. Aquest fet ha provocat deixar algunes setmanes el cos de la Policia Local amb només un vigilant i que el servei finalitzés a dos quarts de sis de la tarda.

En l’àmbit de la Brigada Municipal també s’ha disposat de pocs efectius que ha evitat que poguessin dur a terme les seves funcions correctament. «L’increment del deute municipal durant el 2020 demostra una mala planificació dels recursos públics. No entenem amb què es gasten els diners l’equip de govern però la deixadesa del municipi demostra que es tenen altres prioritats, quan no es reforcen alguns serveis com la Seguretat i la Brigada municipal durant els mesos amb més necessitats», conclou Albrich.