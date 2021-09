Mentre l’estiu es va acomiadant de manera lenta però implacable, qui ja ho ha fet és l’AP-7, també anomenada la nostra a la televisiva manera per allò que enguany fa quaranta-cinc anys que va arribar a la frontera amb Franca pel municipi de la Jonquera. Quasi mig segle fent d’eix vertebrador de nombrosos territoris, entre els quals el nostre de la província de Girona, de sud a nord i a l’inrevés. Només cal observar el seu trajecte sobre el mapa per adonar-nos de la seva importància cabdal per al progrés econòmic dels mateixos. Molt abans que Espanya ingressés a las llavors Comunitats Europees, avui Unió Europa, l’AP-7 ja ho feia en connectar-se amb la xarxa d’autopistes que unien aquells quinze països. Fou una aposta catalana, recordem-ho, en ple règim franquista, com també ho fou el Pla de Desenvolupament en el seu moment. La primera de les esmentades, mitjançant capital català; la segona, pilotant des de dins del sistema polític d’aleshores un canvi econòmic que seria l’avançament de l’obertura cap a Europa i el món sencer. Dues grans iniciatives originades a la Barcelona de l’alcalde Porcioles en correspondència possibilista amb una de les dues potes del catalanisme, com ara incidir en la política d’Estat. Cal saber-ho, cal tenir-ho molt present i cal posar-ho en la seva justa dimensió històrica.

Sobre el desmantellament del peatge per ús de l’AP-7, Diari de Girona ve oferint informació veraç al llarg d’aquestes últimes setmanes. De fet, fa anys que aquest mitjà fou el primer de tota Catalunya a avançar la finalització amb caràcter definiu de les sempre prorrogades concessions administratives, de la mateixa manera que, en el seu dia, es posà al costat dels ajuntaments en el seu intent, aconseguit, de cobrar l’IBI corresponent en funció del seu pas pels municipis respectius. Per últim, aquest dimarts oferia als seus lectors una entrevista amb l’Antonio Aguilera, el veí de Capmany que, poc temps després de la connexió amb el país veí, es va convertir en l’encarregat de zona fins a la seva jubilació. Un interviu de postal antiga que tingué la doble virtut de recordar als desmemoriats com i de quina manera va néixer l’autopista a l’Alt Empordà i d’aportar a les generacions posteriors notícia del fet i de la seva importància. Això acabat de dir no nega que una de les seves afirmacions –«Fèiem fins a 24.000 cotxes en una dia»−, destacada en el títol, hagi servit de pinso per als molts, massa, envejosos que té el país respecte de les butxaques dels seus accionistes.

La història de l’AP-7 és indubtablement una història d’èxit. El mateix Aguilera ho posà de relleu afirmant que «va marcar una època i va suposar un revulsiu per a la comarca». El que val per l’Alt Empordà també serveix per a totes les comarques existents fins a arribar a Múrcia. Les patronals del turisme, de la indústria, de l’oci, de l’agricultura, del comerç, del transport i el llarg etcètera que les acompanya haurien d’homenatjar tant fructífera infraestructura. Però no ho faran. No ho faran perquè seria una incorrecció política després que hagi triomfat el mantra que amb el peatge ja hem pagat mil vegades el seu cost d’inversió i de manteniment. Com sigui que la propietat mai no ha sortit al pas per defensar-se, cosa ben catalana en tractar-se del compte de resultats i trobar-se La Caixa al darrere seu durant decennis, no serà un servidor qui vagi de Quixot per la vida. El que dic és que la trobarem a faltar més aviat que tard i que la següent polèmica es troba a la cantonada.

La trobarem a faltar a mesura que la manca de manteniment faci surar el desgast de l’asfalt i quan aquest presenti un estat semblant al deplorable de les autovies i les nacionals de l’Estat. La trobarem a faltar quan a les zones de descans l’herba substitueixi la sempre ben tractada gespa. La trobarem a faltar quan els accidents viaris es multipliquin. Però pujarem de to i superarem els decibels de certes jornades de protesta contra els peatges a terra catalana quan aquests retornin de la mà del Govern d’Espanya i per imperatiu de la Unió Europea mentre el Govern de la Generalitat (ERC i Junts) i la CUP aixequin el to reivindicatiu amb el típic «les autopistes són nostres!», amagant, això sí, que en cas de ser-ho els peatges igualment retornarien i a un preu potser més elevat. O és que les autopistes de la Generalitat han estat rescatades i ja no s’hi cobra res a l’usuari?