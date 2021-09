La preocupació i la impotència de tot el sector sanitari és evident des de fa dies. La vacunació no està avançant segons els llindars establerts i desitjats i això pot comportar greus conseqüències ara que s’acosta el retorn del curs escolar. De personal i de dosis disponibles no en falten, el problema és la «manca de braços», tal com remarcaven ahir la responsable d’infermeria i continuïtat d’Atenció Primària de l’ICS Girona, Montse Canet, i la coordinadora de vacunació del CatSalut a Girona, Montse Danés.

Concretament, a la Regió Sanitària de Girona, es calcula que hi ha unes 170.000 persones que encara no han rebut cap dosi de la vacuna contra la covid-19, xifra que representa un 24% de la població major de 12 anys. Es tracta majoritàriament de persones d’entre 20 i 49 anys, que suposen prop de 100.000 persones. És per això que Salut vol incidir especialment en aquest col·lectiu, juntament amb els adolescents de 12 a 19 anys per tal que comencin el curs escolar amb totes les garanties. Cal tenir present que aquest col·lectiu sol compartir grups nombrosos, per això Salut remarca la importància de la vacunació i també s’evitarà que els alumnes amb la pauta completa no s’hagin d’aïllar quan es detecti un positiu a classe Els motius pels quals els més joves rebutgen vacunar-se són diversos, però majoritàriament creuen que si es contagien «no desenvoluparan la malaltia de forma greu», segons va explicar Canet.

Aquest estiu, el ritme de vacunació a la Regió Sanitària de Girona també ha rebut una sotragada, com arreu de Catalunya. Així mentre els mesos de juny i juliol es van administrar 279.144 i 271.415 vacunes respectivament, durant aquest mes d’agost se n’han posat 160.162, un 41% menys respecte el mes anterior.

Tot i que la cobertura vacunal sol ser bastant equitativa a tota la regió, sí que hi ha alguns punts que van més endarrerits. En el cas de les àrees de gestió assistencial, la Selva Marítima és la que té un percentatge de pauta completa més baix, juntament amb l’Alt Empordà, on se situa pels volts del 67% a totes dues.

Si tenim en compte els municipis, Danés va destacar que capitals de comarca i ciutats amb més habitants tenen els percentatges més baixos, com ara Salt, Roses i Palafrugell.

Actualment, el 70,49 % de la població susceptible de ser vacunada ja té la pauta completa, una xifra lleugerament inferior a la mitjana de Catalunya, on s’està al 73,54% de cobertura.

Noves mesures

Entre les mesures que s’estan impulsant des de Salut per augmentar la cobertura vacunal, hi ha l’ampliació a tot el mes de setembre de les campanyes sense cita que duen a terme als punts de vacunació massiva i a gran part dels CAPs de la regió. A més, al Palau Firal de Girona, el punt de vacunació més gran de la demarcació, s’obre també sense cita aquest cap de setmana en horari de matí.

En aquest mateix punt, s’ha concentrat la vacunació de les segones dosis d’AstraZeneca. Aquestes s’administraran els dimarts i els divendres a la tarda, sense necessitat de demanar cita prèvia. Seguidament, s’administrarà la segona dosi a les persones que estan ingressades en centres hospitalaris, coincidint amb el moment en què els tocava la segona punxada. Paral·lelament, segons van informar Canet i Danés, Salut recupera l’administració de dosis als usuaris de residències.

El reforç del seguiment dels vacunats amb la primera dosi des de l’atenció primària i de la població que encara no ha rebut cap dosi, juntament amb campanyes de comunicació a làmbit local són altres mesures engegades que s’afegeixen a les actuals. De moment es descarta vacunar massivament a punts com centres comercials.

Salut reprèn els tests als contactes vacunats, dilluns

Salut recuperarà progressivament a partir del proper dilluns els tests a contactes estrets d'un positiu de covid-19, una pràctica que la Generalitat havia aparcat per reduir la saturació dels CAP en els moments més crítics de la cinquena onada de la pandèmia. Els tests es realitzen indistintament de si les persones estan vacunades o no, entre el quart i el sisè dia de contacte.