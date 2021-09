La Coordinadora Residències 5+1 considera «absolutament il·legals» les mesures dels departaments de Salut i Drets Socials que van entrar en vigor dimarts passat. «És el món al revés, confinen a persones sanes vacunades, però deixen treballar a persones no vacunades, sembla que hagin decidit acabar amb els residents», lamenten en un comunicat. Expliquen que els residents que hagin estat contactes estrets, tot i estar vacunats, s’han de traslladar a una zona groga i no poden rebre visites dels familiars ni fer sortides a l’exterior durant 14 dies. Per aquest motiu l’entitat anuncia que tornarà a presentar una denúncia davant la fiscalia superior de Catalunya de manera «immediata».

L’entitat exposa que les mesures del Govern són «tramposes» perquè «aparentment relaxen les mesures a les residències, però en realitat només ho fan en aquells aspectes que comporten una despesa econòmica per a l’administració i més feina a les empreses gestores».

Consideren que no és segur que el personal no vacunat i que sigui contacte estret d’un positiu pugui continuar treballant. «Aquest treballador tindrà un contacte directe amb els residents, els aixeca, els fa la higiene personal, els vesteix, els dona menjar... per tant el risc que pugui contagiar als residents és molt alt», indiquen. «Això és jugar a la ruleta russa amb els residents», afegeixen.

Segons el darrer protocol actualitzat aquesta setmana, pel que fa a les visites, el nombre màxim de persones autoritzades per realitzar una visita passa a ser 3, enlloc de 2, respectant els aforaments màxim dels espais i l’obligació de dur mascareta quirúrgica en tot moment. A partir d’ara, no caldrà realitzar un test d’antígens ràpid a les persones que vagin a una residència.