Les intenses pluges que ahir a la tarda van afectar les comarques gironines van causar inundacions i destrosses en diversos municipis. Protecció Civil havia activat l’Alerta del Pla Inuncat, al matí per previsió de pluges intenses a la tarda la zona nord-est de Catalunya.

Finalment a mitja tarda es van produir precipitacions a molts punts de les comarques gironines i en algunes zones es van superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Les zones més afectades van ser el Ripollès, Garrotxa, Pla de l’Estany, Gironès, Baix Empordà, la Selva, Osona i Vallès Oriental. En aquests punts, els xàfecs van anar acompanyats de tempesta i, puntualment, de calamarsa o pedra. De fet, a Sant Joan de les Abadesses es va registrar una intensitat màxima de 26,7 litres per metre quadrat en 30 minuts.

A la ciutat de Girona, les pluges van inundar algunes zones, com la carretera Barcelona o el sector dels Químics. A l’entrada per l’Avellaneda es va produir un embús a causa de les inundacions. A la rotonda d’entrada situada sota el pas de la C-65 es van quedat diversos cotxes atrapats per l’aigua. El trànsit va quedar restringit mentre els equips d’emergències retiraven els vehicles, fet que va causar cues en direcció a Quart i a Salt, i també de sortida en direcció a l’Avellaneda.

A Salt, els aiguats van afectar el CAP Alfons Moré, que es va inundar, de manera que es va haver de tancar el centre i l’activitat de tot el cap de setmana es traslladarà al CAP Jordi Nadal, tal com va anunciar l’Ajuntament a través de xarxes. Ahir, al tancament d’aquesta edició, encara no s’hacien pogut valorar els danys.

Pal de llum caigut

Les pluges intenses van deixar registres importants a la Selva i la Garrotxa, així com també al Ripollès. A l’estació meteorològica de Vilobí d’Onyar es van enregistrar fins a 48 litres per metre quadrat en 30 minuts. En aquesta població de la Selva es van inundar diversos carrers i va caure un pal elèctric a causa de la forta tempesta. A Sant Joan de les Abadesses es van recollir 26 litres, segons el Meteocat. La tempesta també va afectar altres comarques com el Pla de l’Estany, Osona i el Baix Empordà. Protecció Civil va demanar precaució en la mobilitat.

Des del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya CECAT de Protecció Civil, es va fer arribar aquest avís a tots els municipis afectats, i es va demanar que es faci el tancament preventiu de tots els guals i punts inundables. També van recomanar a la ciutadania molta precaució en la mobilitat per les zones que es puguin veure afectades per les fortes pluges, i també en les activitats a l’aire lliure. Així, sostenen, que cal evitar aparcar el vehicle en rieres o punts subterranis inundables, i no travessar rius o rieres si baixen amb aigua, sobretot a les zones on s’esperen les intensitats i acumulacions més importants.