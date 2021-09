Protecció Civil ha desactivat l'alerta del pla Inuncat un cop finalitzat l'episodi de pluges intenses d'ahir divendres a la tarda. En aquest episodi, el telèfon d'emergències 112 ha rebut un total de 112 trucades per 81 incidències relacionades amb les pluges. Més d'un 75% de les trucades s'han fet des de les comarques de la demarcació de Girona, la majoria per inundacions o incidències de trànsit, i cap d'elles greus. D'aquestes trucades, els Bombers de la Generalitat han atès 75 avisos relacionats per la pluja a les comarques de Girona. El servei més destacat s'ha produït a l'ambulatori de Salt (Gironès), que ha hagut de ser evacuat preventivament per la inundació de la planta baixa i hi havia risc per a la instal·lació elèctrica.

Girona i Palafrugell, dos dels municipis més afectats pels xàfecs

Dues dotacions de Bombers han treballat durant més d'una hora per treure tota l'aigua acumulada. No obstant això, la majoria dels serveis de Bombers han estat per retirar branques i arbres caiguts a la via pública, que entorpien la circulació de vehicles i el pas de vianants. En cap cas no hi ha hagut persones ferides. També s'han atès altres avisos per goteres i inundacions de baixos, però en la majoria d'aquests últims no s'hi ha pogut actuar ja que no hi havia prou aigua acumulada. Per comarques, el telèfon d'emergències 112 ha rebut 43 trucades des del Gironès i 31 des del Baix Empordà. Per municipis, des de Girona s'han rebut 24 trucades i 12 des de Palafrugell.

Problemes a la xarxa viària, a l'R11 de Rodalies i a l'R6 d'FGC

En relació amb el trànsit, hi ha hagut incidències en vies com la C-31 a Cubelles (Garraf) i, sobretot, vies de la demarcació de Girona com la C-35, la C-65 i l'AP-7. Pel què fa a les incidències en el transport públic, cal destacar uns obstacles a l'R11 entre Flaçà i Girona, una manca en el subministrament elèctric que ha afectat la línia R6 de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), i una caiguda de tensió que ha afectat el corredor mediterrani (RT-1, RT-2 i R-16). A hores d'ara ja no es registren incidències.

Pel què fa als rius, els cabals de les zones afectades han crescut puntualment coincidint amb les pluges però a hores d'ara els cabals ja estan tornant a la normalitat. També hi ha hagut manques en el subministrament de serveis bàsics com l'aigua o l'electricitat, però que majoritàriament han estat puntuals i dispersos en el territori.

El pla Inuncat queda en fase de prealerta atès que el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) preveu pluges intenses, que podran superar els 20 l/m2 en 30 minuts, aquest dissabte al matí a la demarcació de les Terres de l'Ebre i Tarragona. A la tarda, les precipitacions afectarien sobretot a la demarcació de Girona. Els xàfecs podran anar acompanyats localment de tempesta i, puntualment, de calamarsa.