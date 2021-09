Neix a Olot «La Volta a Peu a la Garrotxa», un nou producte turístic que permetrà conèixer a fons el territori garrotxí, els seus paisatges i la seva oferta turística. Inicialment, la Volta a peu a la Garrotxa va néixer com una guia de viatge per conèixer la comarca pas a pas i per descobrir, de forma detallada i en diferents etapes, molts dels seus atractius. Aquesta publicació, que té format llibre de viatge -de mida 19x13cm i tancat amb goma- ha estat escrita per Anna Plana i Sergi Romero, compta amb fotografies de Moi Soler i l’edició ha estat a càrrec de Llibres de Batet.

A partir d’aquesta publicació, Turisme Garrotxa i Itinerànnia, amb la col·laboració dels autors de la guia, van unir-se per dissenyar un producte turístic que permetés descobrir la Garrotxa a peu, més enllà dels indrets àmpliament coneguts i visitats. Es tracta d’una oportunitat de poder posar en valor aquesta ruta com a producte turístic vinculat a la natura i la salut, que ajudarà a dinamitzar el desenvolupament econòmic del territori i que, a més, permet fomentar la mobilitat sostenible al territori.

La Volta a peu a la Garrotxa segueix els camins de la xarxa de senders Itinerànnia, que a part de la seva senyalització habitual de marques grogues i banderoles, ha vist reforçades les indicacions en alguns punts, amb plaquetes identificatives de la Volta a peu a la Garrotxa, facilitant el seguiment de la ruta en totes les seves etapes.

Però la singularitat d’aquesta ruta radica en que, a més de la senyalització específica, establiments i professionals del turisme ubicats a alguna de les etapes del recorregut de la guia s’han adherit al projecte, oferint al viatger els seus serveis al llarg del camí. Els establiments adherits a la Volta, degudament identificats, ofereixen al viatger informació i avantatges, creant així una ruta singular i amb personalitat pròpia.

La Volta a peu a la Garrotxa, que suma una distància total de 201,5 km, es divideix en deu etapes, més una de circular per Olot i els seus voltants, que poden fer-se seguides, o es poden planificar en diferents dies, segons la disponibilitat del viatger.