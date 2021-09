El número d’ingressats per Covid-19 a Catalunya segueix a la baixa, amb 50 pacients menys als hospitals, i amb la reducció de la pressió als CAPs, a l’espera que torni a agafar impuls la vacunació i es reprengui la setmana vinent el rastreig de contactes, per a encarar amb garanties la tardor. Tots els indicadors continuen descendint a Catalunya i ja se situen en registres previs a l’inici de la cinquena onada.

De fet, un dels indicadors claus que apunta al final d’aquesta cinquena onada és la positivitat -el percentatge de PCR i tests d’antígens amb resultat positiu-, que continua decreixent fins al 4,37%, ja per sota del 5% que estableix l’Organització Mundial de la Salut (OMS) com a llindar per a considerar una epidèmia sota control.

Els hospitals, que són els últims en notar el descens de l’onada, continuen reduint ingressats: aquest dissabte els hospitals gironins comptaven amb 108 pacients hospitalitzats, 9 menys que en el darrer recompte, de les quals 36 són a l’UCI (quatre menys). La mortalitat, que també és dels indicadors que triga més a millorar en l’onada d’una pandèmia, ja és menor que en setmanes anteriors, encara que continua sent alta: en els últims set dies en l’àmbit català hi ha hagut 94 defuncions per Covid-19, una mitjana de 13 defuncions diàries pel virus. A la regió sanitària de Girona en les darreres hores han mort vuit persones per coronavirus, ascendint ja a un total de 2.241 defuncions des de l’inici de la pandèmia. Per altra banda, a la resta de Catalunya el nombre de morts des de l’inici de l’epidèmia ascendeix a 23.547, amb 37 morts notificats en les últimes hores del dissabte, part d’ells corresponents a dies anteriors que encara no havien estat comunicats.

De la mateixa manera, la pressió també descendeix notablement en l’atenció primària, que aquest passat divendres va fer un total de 7.532 visites relacionades amb la Covid-19 a la totalitat de Catalunya, 2.000 menys que el mateix dia de la setmana passada. Gràcies a això, el Departament de Salut ja va informar el divendres que reprendrà a partir de demà les proves de PCR i d’antígens a tots els contactes estrets d’un positiu, proves que es van suspendre per als asimptomàtics en els pitjors moments de la cinquena onada, aquest estiu, amb la finalitat de descongestionar l’atenció primària.

La clau en la vacunació ràpida

Si bé les dades epidèmiques fa setmanes que acumulen millores, els epidemiòlegs veuen clau que la vacunació avanci ràpidament abans de l’inici del curs escolar (13 de setembre) i que arribi la tardor, època de l’any en què torna el fred i la vida torna a fer-se més en interiors, facilitant la transmissió del virus. Però la vacunació segueix sense recuperar el ritme previ a l’aturada d’agost, amb 1,7 milions de dosis esperant en la nevera al fet que arribi un braç per punxar.