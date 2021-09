El Govern va fer pinya ahir des de La Garrotxa, on va fer una jornada de treballa a la Vall d’en Bas, al voltant del projecte d’ampliació de l’aeroport de Barcelona-El Prat a l’asseverar que no avalarà cap proposta que impliqui «destrossar» l’espai natural protegit de la llacuna de la Ricarda, i va situar la «protecció mediambiental «com a línia vermella».

Aquest va ser el missatge unitari que va voler transmetre la portaveu de l’executiu català, Patrícia Plaja, en roda de premsa després de la jornada de treball encapçalada pel president de la Generalitat, Pere Aragonès, amb la participació de tot el conjunt de consellers i secretaris generals per fixar les línies estratègiques de el nou curs polític.

Segons Plaja, la reforma del principal aeroport de Catalunya es posarà en pràctica «en els termes i condicions que es pactin en el Pla Director», però va avançar que el Govern no donarà suport ni avalarà cap «reforma o proposta que destrossi la llacuna de la Ricarda», espai natural protegit per la xarxa europea Natura 2000. Plaja va dir que traslladava el missatge «compartit» amb ERC dient que no s’avalarà cap proposta d’ampliació que posi en risc la Ricarda.

La possible afectació a l’espai protegit va provocar diverses reaccions contràries al projecte des de Catalunya: ERC va dir que era «impossible» donar suport a la proposta d’Aena sobre l’ampliació de l’aeroport del Prat, mentre que el president Aragonès va exigir aquest passat divendres a Aena explicacions i una rectificació. El president també va advertir que la proposta no reflectia el consens del Govern, perquè malmet l’espai protegit.

En aquest context doncs, la portaveu va llançar el missatge compartit per part del Govern i va assegurar que «la protecció mediambiental és la línia vermella». Així mateix, Plaja va remarcar que la reforma de l’aeroport s’haurà de fer en els «termes i les condicions que es pactin en el pla director i des de Catalunya». A més, Plaja va acabar afegint que «no s’espera» que el president parli amb el govern espanyol sobre les desavinences amb AENA.

A la compareixença per informar de la jornada de treball, Plaja també va avançar que el govern estudia accions legals davant «l’evolució vergonyant» del preu de la llum: «Ha arribat un punt que cal lluitar contra l’avarícia de les empreses energètiques. Estudiarem la possibilitat d’emprendre mesures legals a través dels òrgans pertinents per protegir la ciutadania davant d’aquest abús».

A la trobada també es va parlar del procès i de la taula de diàleg. En aquest sentit, la portaveu va explicar que l’aposta catalana és «l’amnistia a través del referèndum» i que la setmana que ve es donaran més detalls del grup impulsor de l’acord nacional, per al qual es comptarà amb l’exdiputat de la CUP David Fernàndez. Segons Plaja, ha de servir per encarar «la negociació més difícil que ha afrontat mai el govern».

Finalment, Plaja va detallar que Aragonès havia traslladat als membres de Govern que aquesta legislatura «ha de venir marcada per una nova manera de treballar i de prendre decisions: més coordinada, més cooperativa i que tingui la capacitat de trencar els compartiments estancs de l’administració i que busqui avançar a partir de la recerca, el consens i la complicitat de l’acció de Govern que ha de quedar recollida en el pla de Govern el qual s’està treballant».