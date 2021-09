A tres quarts de vuit del vespre, les campanes de l’Església de Sant Esteve d’Olot anunciaven que la capital de la Garrotxa tornava a tenir Festes del Tura. Un any després. Com és habitual, hores abans de l’inici de les Festes, la pluja va fer acte de presència. Sigui com sigui, des d’ahir fins dimecres els autèntics protagonistes són els Gegants, Nans i Cavallets. La faràndula de la ciutat, va donar el tret de sortida amb dos Balls a la plaça Major, substituint la tradicional cercavila, que enguany no s’ha pogut fer.

Des d’allà, el centre d’atenció va passar a ser el balcó de l’Ajuntament d’Olot. En un dels actes més solemnes, la Unió Esportiva Olot va ser l’encarregada de pregonar a tothom – si encara hi havia algun despistat – que la ciutat estava de festa. «El 31 d’octubre farà 100 anys que l’Olot va jugar el seu primer partit al Casal Marià», va arrencar Joan Agustí, el president. Ja feia anys, però, que la Garrotxa donava puntades de peu a una pilota. L’Olot va aglutinar tots aquells equips sota el nom de la ciutat. Avui dia, aquesta primera «Unió» al nom del club segueix tant viva que és la base del seu projecte social i esportiu: «Hem de ser un Athletic Club català», va afegir Joan Agustí, que li va passar el relleu al President de la Comissió del Centenari, Carles Llorens. Les seves paraules van ser la combinació perfecte d’història i emoció, enumerant anècdotes i directius que formen part de la vida de l’Olot.

Dels jugadors referents al llarg d’aquests 100 anys (com Lluís Llorens, Miquel Soler o Albert Forcadell, entre altres) en va parlar el capità Albert Blázquez, que tot i néixer a Besalú, va dir que se sent tant de l’Olot «com els nascuts entre Sant Esteve i el Tura». Finalment, va ser la capitana del primer equip femení, Alba Prat, qui va posar la mirada en la cara més agre del futbol, la de les desigualtats i el masclisme, sense deixar de visualitzar com l’Olot treballa per potenciar la seva secció femenina i eradicar aquests comportaments. Abans d’acabar el pregó, Joan Agustí va tornar a agafar el micròfon reivindicant les Festes del Tura i animant als assistents a sumar-se al projecte per seguir fent el club més gran.