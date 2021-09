La principal novetat de les noves mesures aprovades pel Govern català aquesta setmana és que la presencialitat augmenta del 50% al 70% a totes les universitats catalanes. Això, sí, es demana extremar les mesures de protecció, amb subjecció al Pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del Procicat. Respecte a les pràctiques i avaluacions, també poden continuar sent presencials, tal com es feia.

Les reaccions no s’han fet esperar. D’una banda, en el cas de la Universitat de Girona -abans que s’aprovés la mesura- l’exdegà de la Facultat de Medicina, Ramon Brugada, no veia amb bons ulls la possibilitat que s’incrementessin les classes presencials, tenint en compte que encara hi ha molta població sense vacunar i que el retorn a les aules suposa un increment de la mobilitat i la interacció social, amb el risc que augmenti el contagi. Brugada ha explicat a aquest diari que «poden arribar més variants, que augmentin la transmissió del virus, és per això que és important vacunar-se i mantenir les mesures de precaució».

D’altra banda, el degà actual, Joan San, s’ha mostrat satisfet per la notícia. «La pandèmia ens ha robat dos anys de classes fetes amb normalitat. A la UdG apostem clarament per la presencialitat al 100%, perquè sinó perdem valor. El que sí que ens preocupa és que per poder mantenir el 70% de classes presencials, amb les distàncies i mesures establertes, necessitem més espai», ha explicat a aquest diari.

D’altra banda, perquè les classes es puguin fer amb tota seguretat, San reitera la importància de la vacunació, tal com han afirmat altres sanitaris i autoritats polítiques. «En les properes reunions a la universitat, tractarem com afrontem aquest tema. Considero que s’hauria d’exigir als estudiants que es vacunin i, a la llarga, pot arribar el moment que sigui obligatori per tothom. No vacunar-se és una greu decisió que compromet a les persones que hi ha al voltant a qui se’ls treu la llibertat», afirma el degà, contundent.

Bona rebuda dels residents

Joan San també ha valorat positivament la incorporació dels metges residents d’enguany. «Malgrat que s’han incorporat als centres sanitaris en plena cinquena onada, sé que l’inici ha sigut molt bo. Podem estar orgullosos pel fet que la majoria de MIRs que han estudiat a la UdG han escollit un centre gironí o d’arreu de Catalunya. Sí que és cert que n’hi ha que marxen a estudiar a l’estranger, però després tornen», explica.

D’altra banda, sí que ha reivindicat el pes dels metges de família i lamenta que molts d’ells acabin marxant a treballar a fora per les males condicions laborals a Catalunya. «El conseller de Salut ha explicat que invertirà en aquest sector, però realment les paraules s’han de convertir en fets i és necessari actuar ja», va concloure.

A mitjans de juliol, els centres sanitaris gironins van donar la benvinguda als nous residents que es formaran com a futurs professionals mèdics i de la infermeria. A tota la Regió Sanitària de Girona, l’oferta ha augmentat respecte a l’any passat per tal de fer front a les necessitats actuals.

A l’àmbit d’atenció primària són 41 els residents de medicina i infermeria familiar i comunitària que s’han incorporat. Enguany n’hi ha quatre de nous: Banyoles, Olot, Cassà de la Selva i Malgrat de Mar, que se sumen a diversos centres més a tota la regió sanitària.