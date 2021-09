El PSC de Palafrugell denuncia que no s’«assumissin responsabilitats» pel que fa a la infracció de la regidora de l’Ajuntament, Mònica Tauste (ERC). Cal recordar que Tauste va confessar que la nit del dissabte 24 de juliol (setmana de la Festa Major) va infringir el toc de queda, raó per la qual va posar el seu càrrec en mans de l’alcalde del municipi, Josep Piferrer. Segons expliquen els socialistes, en el plenari del mes d’agost, l’alcalde va fer un informe per justificar que la regidora no havia d’assumir cap responsabilitat política i que donaven el tema per tancat amb les explicacions fetes per la regidora.

Per Juli Fernández, portaveu del PSC, «un càrrec electe que fa un acte fora de la llei ha de dimitir o l’alcalde l’ha de cessar», i fer el contrari ho consideren una mostra de «nul·la dignitat i moralitat política en vers a la ciutadania». Tanmateix els socialistes informen que al ple municipal de setembre presentaran una moció al plenari per tractar el tema.