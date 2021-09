Ahir a la matinada els Mossos d’Esquadra van haver de desallotjar un macrobotellón en un polígon industrial de les Preses, a la Garrotxa. L’avís el va donar un dels assistents després de barallar-se amb un altre. La concentració, que va reunir unes 1.000 persones, va quedar dissolta a les sis de la matinada sense cap incident. Aquesta trobada podria haver derivat de les Festes del Tura, a Olot, que acaben d’hora per les restriccions imposades per la pandèmia. L’alcalde d’Olot, Pep Berga, va dir: «Com ha passat a altres llocs aquest estiu, els joves s’organitzen per trobar-se quan acaba tot. Mentre no tingui conseqüències negatives, hem de mirar d’entendre-ho i d’acompanyar que ningú prengui mal. És una cosa molt difícil d’evitar».