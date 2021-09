Pel que fa a la incidència acumulada a set dies per edats, la franja de 30 a 39 anys és la més afectada, amb 78 casos per cada 100.000 habitants. Després la segueix de prop les edats compreses entre els 0 i els 9 i els 20 i els 29 anys, amb 75 casos per cada 100.000 habitants. La següent i última franja més afectada és la de 10 a 19 anys, amb 73 casos. A la image de David Aparicio, un pacient ingressat a l’hospital durant la pandèmia.