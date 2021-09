Els professionals de la salut preveuen continuar fent servir la consulta electrònica després de la pandèmia. La implantació de l’eConsulta a Catalunya s’ha anat estenent a tota la xarxa d’atenció primària i més del 92% dels equips assistencials han fet servir aquesta eina. Els beneficis de l’ús d’aquesta eina durant la pandèmia i la pressió de l’entorn són els determinants principals per adoptar-la en el futur. Un estudi dut a terme per la Universitat Oberta de Catalunya i l’Institut Català de la Salut (ICS) publicat en accés obert al Journal of Medical Internet Research, revela la bona predisposició dels professionals a continuar fent servir aquest servei en un context postcovid-19.

La conclusió principal de l'estudi és que la majoria de professionals assistencials estan satisfets amb l'ús d'aquesta eina i planegen incorporar-la a les seves pràctiques més enllà de la pandèmia. Els beneficis percebuts, juntament amb la pressió de l'entorn, són determinants en l'actitud i la intenció de fer servir l'eConsulta, observa el personal investigador. No obstant això, també detecta algunes resistències a la utilització persistent de l'eina després de la pandèmia, especialment entre alguns col·lectius, com ara el d'infermeria. Tot i això, l'experiència positiva entre el personal mèdic i d'infermeria augmenta la probabilitat que la continuïn emprant després de la pandèmia.

Tot i que l’eConsulta complementa l’atenció presencial, el seu ús d’aquesta eina ha augmentat de manera molt significativa durant la pandèmia i ha facilitat la resposta a l’alta pressió del sistema de salut. «La telemedicina s’ha convertit en una pràctica clínica necessària, tant per oferir atenció als pacients amb covid-19 de manera segura com per continuar atenent les consultes rutinàries d’atenció primària», explica Francesc Saigí, investigador del grup de recerca interdisciplinària sobre les TIC (i2TIC) i col·laborador de l’eHealth Center de la Universitat Oberta de Catalunya.

Cada cop més estès

La implantació de l'eConsulta s'ha anat estenent a tota la xarxa d'atenció primària i més del 92 % dels equips l'han fet servir. «Recentment s’ha començat a introduir a hospitals públics«, afegeix Saigí. Això indica que la pandèmia n'ha fomentat la implementació, ja que l'ús de l'eina va començar a créixer alhora que s'adoptaven les mesures i les restriccions associades a la covid-19.

«Tot i que la taxa d’ús de l'eina fins al març del 2020 era baixa en comparació amb la consulta presencial, amb només el 0,9% del total, la pandèmia de la covid-19 n'ha afavorit i n'està afavorint la implementació amb una velocitat i un impacte sense precedents, i se n'ha arribat a triplicar l'ús«, assegura l’investigador.

Ara bé, entre els reptes principals als quals s'enfronta l'eConsulta, hi ha la demanda dels pacients. «No serveix de gaire tenir els col·lectius professionals actius i preparats per a la transformació digital si des de la demanda d'atenció de serveis es continua optant preferentment per l'atenció presencial. Per això és important continuar avançant en la difusió social basada en els punts forts d'aquestes eines d'atenció digital, alhora que es treballa per reduir-ne les febleses, especialment les desigualtats d'atenció que es puguin generar», explica.